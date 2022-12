Zubereitung

Zunächst die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser etwa 25 Minuten garen. Abschütten, auf eine Platte legen und vollständig abkühlen lassen.

Für die klassische Mayonnaise ein Eigelb, Senf und Essig in eine Schüssel geben. Das Ei sollte nicht zu kalt sein. Mit dem Schneebesen verrühren und nun nach und nach das Öl angießen. Je schneller man schlägt, desto fester wird die Konsistenz. Mit Salz und Zucker abschmecken und zur Seite stellen.

Für die vegane Mayonnaise die Sojasahne und den Senf in ein hohes Gefäß füllen und verrühren Dann mit einem Stabmixer das Rapsöl nach und nach unterrühren. Wenn die Masse zu fest wird, mit etwas Sud der eingelegten Gurken verlängern. Mit Senf, Essig, Zucker und Salz abschmecken und zur Seite stellen.

Für den Kartoffelsalat die Zwiebel fein würfeln, leicht in einer Pfanne anschwitzen und abkühlen lassen. Die Essiggurken in dünne Scheiben teilen. Die Kartoffel halbieren, eventuell sogar vierteln und in Scheiben schneiden. Die vorbereiteten Zutaten – je nachdem wie viele Personen Mayonnaise mit oder ohne Ei essen – auf zwei Schüsseln verteilen und mit den Mayonnaisen anmachen. Noch einmal mit Salz, Pfeffer und eventuell etwas Essig abschmecken.

Den veganen Kartoffelsalat kann man zusätzlich mit gerösteten Walnüssen verzieren. Als Fleischersatz für die Beilage ein Produkt aus Soja- oder Erbsen-Protein in Form von Wurst oder Frikadelle reichen.

Der Klassiker wird mit gekochten halbierten Eiern und gehackter Petersilie garniert. Hierzu passen Wiener Würstchen oder Frikadellen.