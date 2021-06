Zubereitung

Für die Kartoffelrosen das Gemüse schälen und in hauchdünne Scheiben hobeln. Die Kartoffelscheiben in Wasser legen, gut abspülen und in einem Handtuch trocknen. Die Mulden einer Muffin-Form mit Butterschmalz fetten. Die Kartoffelscheiben etwas biegen und so in die Mulden platzieren, dass sich jeweils eine Blüte bildet. Die einzelnen Exemplare mit etwas Pflanzenöl bepinseln.

Am besten etwas größere Kartoffeln verwenden

Pro Blüte vorsichtig ein Ei trennen und das Eigelb und sehr wenig Eiweiß auf einem Tellerchen auffangen. Restliches Eiweiß für spätere weitere Verwendung einfrieren oder Baisers backen. Das Eigelb behutsam in die Blüte gleiten lassen. Die Kartoffelrosen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad circa 30 Minuten backen.

Währenddessen den Salat putzen und vorbereiten. Für die Schüttel-Vinaigrette alle Zutaten in ein Twist-Off-Glas geben und den Deckel fest zuschrauben. Das Gefäß mehrmals kräftig schütteln, bis sich eine homogene Sauce gebildet hat.

Anrichten

Blattsalate kann man gut mit Blüten veredeln

Auf zwei Tellern etwas Salat verteilen und mit Vinaigrette marinieren. Die Kartoffelrosen sind gar, wenn sie eine appetitlich goldbraune Farbe angenommen haben. Die einzelnen Exemplare mit einem Messer vom Rand lösen. Nun mit einem Löffel herausheben und je drei Stück pro Portion mittig anrichten. Zuletzt die beiden Teller mit essbaren Blüten verschönern.