Zubereitung

Vegetarier tauschen den Speck durch Räuchertofu aus

Die Kartoffeln schälen, dann auf einer Reibe in dünne Scheiben hobeln. Die Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen teilen. Vier schöne Schwarzkohlblätter aussortieren. Sie werden auf einem Blech ausgebreitet und mit Salz und Öl mariniert. Die Kohlblätter trocknen für etwa zehn Minuten bei 180 Grad im Backofen. Die Kohl-Chips sind fertig, wenn das Blattwerk sich so fest wie Papier anfühlt. Aus dem restlichen Schwarzkohl dicke Rispen herausschneiden und die Blätter in schmale Stücke teilen.

Sahne und Milch in einem Topf erhitzen, salzen und mit Muskat und Majoran würzen.

In einer Pfanne die Zwiebelstücke in wenig Butter oder Öl kurz anschwitzen, danach die Speckwürfel zugeben und mit anbraten.

In eine passende, feuerfeste Form die Kartoffelscheiben, den Schwarzkohl und die Speckzwiebel geben. Alle Zutaten vermischen und mit der heißen Sahne begießen. Die Form abdecken und das Gratin bei 180 Grad circa 45 Minuten im Backofen garen. Die Abdeckung entfernen, die Oberfläche ein wenig buttern und das Gratin noch weitere 15 Minuten im Ofen lassen, bis die Kartoffelschicht appetitlich hellbraun aussieht.

Anrichten

Die einzelnen Portionen auf Tellern verteilen oder das Gericht in der Form auf den Tisch stellen. Jeweils mit einem gerösteten Schwarzkohl-Chips-Blatt garnieren.