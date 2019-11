Zubereitung

Das Sauerkraut grob hacken. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Beides in Butter anschwitzen und das Sauerkraut zugeben. Mit Brühe aufgießen, dann mit Lorbeerblättern, Wacholderbeeren und Salz würzen. Circa 30 Minuten garen lassen. Anschließend mit etwas Kartoffelstärke abbinden.

Das Fleisch lässt sich auch durch Räuchertofu austauschen

Für die Kartoffelmasse die Kartoffeln schälen und in Salzwasser garen. Abschütten, ausdämpfen lassen und durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Mit den Eiern und der Butter verrühren und mit Muskat würzen. Handelt es sich um eine mehlig kochende Kartoffelsorte, die sehr leicht zerfällt, reicht es auch, wenn man das Gemüse einfach stampft.

Für den Teig die Filo-Blätter alle kurz buttern und Schicht für Schicht in die Form einpassen. Das Sauerkraut auf dem Boden verteilen. Die Kartoffelmasse in einen Spritzbeutel geben und auf die Lage Sauerkraut flächendeckend Rosetten spritzen. Das Gebäck für circa 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen geben.

Das Kassler oder den Räuchertofu in Würfelchen schneiden und in einer Pfanne in Butterfett vorsichtig braten. Mit Pfeffer würzen und mit gehackter Petersilie bestreuen.

Anrichten

Die Torte aus dem Ofen nehmen und sofort servieren. Die Stücke portionieren und auf Tellern verteilen. Kassler oder Räucher-Tofu separat in Schüsselchen füllen. So kann am Tisch jeder nach Gusto wählen, ob mit oder ohne Fleisch verfeinert wird.