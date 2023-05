Zubereitung

Die Kartoffeln mit Schale kochen, abschütten und abkühlen lassen. Alle Exemplare pellen und in halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebel in feine Würfel teilen. Den Speck rundum anbraten. Die Zwiebelstücke zugegeben und ebenso anschwitzen. Speckzwiebeln mit Essig und Brühe ablöschen und etwas reduzieren. Die Gurke abwaschen und mit der Schale in feine Scheiben hobeln. Die Petersilie fein hacken und unter den Salat mischen, dann mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.

Anrichten

Den Salat in eine Schüssel füllen und entweder als Hauptmahlzeit oder als Grillbeigabe servieren.