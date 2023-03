Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in Salzwasser circa 20 Minuten garen. Währenddessen die Zwiebeln schälen und würfeln. Die Zwiebelstücke in Öl anschwitzen und mit Essig ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen. Den Endiviensalat waschen und in feine Streifen schneiden.

Das preiswerte Gericht harmoniert mit vielen Beilagen

In der Zwischenzeit die entsprechenden Beilagen vorbereiten. Wenn Camembert gewünscht wird, den Käse an der Oberfläche kreuzweise einritzen und in eine kleine Form legen. Im Ofen circa 20 Minuten garen, bis er innen cremig wird. Die Champignons säubern und in Scheiben teilen. In Öl oder Butterfett kräftig anbraten, salzen, pfeffern und mit Knoblauch und Petersilie verfeinern. Hier jetzt auch den Speck in einer Pfanne knusprig ausbraten oder Spiegeleier und Bratwurst fertigstellen.

Wenn die Kartoffeln gar sind, werden sie abgeschüttet und mit Milch aufgegossen. Den Topf wieder auf den Ofen stellen und die Milch miterwärmen. Butter zugeben und mit Muskat würzen. Mit einem Kartoffelstampfer alles zu einer groben Masse verarbeiten. Den Stampf in eine passende Schüssel umfüllen und Salatstreifen und Zwiebelstücke untermischen. Noch einmal mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Anrichten

Auf jeden Teller einen großen Löffel voll Endivien-Kartoffelmasse geben und mit einer Beilage nach Gusto und frischer Blattpetersilie vollenden.