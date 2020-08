Mein Küchentipp

Obströster aus Fallobst

Zunächst die Pflaumen oder Zwetschgen entkernen und halbieren. Die Äpfel in passende Stücke schneiden. In einem flachen Kochgeschirrverteilen. Die Pflaumen mit Zimt und braunem, groben Zucker bestreuen. Die Apfelspalten mit Zitronenabrieb und dem Saft vermischen und ebenso mit Zucker abschmecken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad circa 30 Minuten garen.

Das Rezept macht jedes Fallobst zur Delikatesse. Oft liegen Zwetschgen und Pflaumen unter dem Baum und sind noch unreif. Der Kern löst sich schwer vom Fruchtfleisch.

Obst im Backofen zu garen, nennt man in Österreich auch Röster

In dem Fall gebe ich die gewaschenen, ganzen Pflaumen in den Ofen und entsteine sie später, wenn der Röster abgekühlt ist. Diese Tätigkeit können Sie mit den Händen bewerkstelligen. Bei größeren Obstmengen verwende ich eine Flotte Lotte (Passiersieb mit Flügelscheibe). So entsteht eine Art Mus, das auch gut im Naturjoghurt oder Quark schmeckt.

Das lästige Schälen der Äpfel kann man sich sparen, wenn das Obst im Backofen gart und später durch das Passiersieb getrieben wird. Im Backofen entwickelt Obst durch die Schale ein schönes Aroma und große Mengen an Äpfeln brennen nicht so schnell an wie im Kochtopf.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen Ulla Scholz!