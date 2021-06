Meine Küchentipps

Vegetarische Variante

Das gekochte Rindfleisch kann man einfach weglassen, Käferbohnen und Kürbiskernöl schmecken auch vegetarisch. In dem Fall mit mehr gekochten Ei-Ecken garnieren.

Kürbiskernöl nur für die kalte Küche verwenden

Das kräftig schmeckende Öl aus Kürbiskernen darf – wie Leinöl oder Walnussöl – nicht erhitzt werden. Diese Öle zeichnen sich durch einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren aus, die über keinen hohen Rauchpunkt verfügen.

Kürbiskernöl eignet sich zum Verfeinern von Salaten, man gießt es über Gemüse oder träufelt es in die Kürbissuppe. Nach dem Anbruch fest verschließen und kühl und dunkel aufbewahren. So bleiben die wertvollen Inhaltstoffe optimal erhalten.

Käferbohnen kaufen

Wir bekommen Käferbohnen im Online-Handel oder in Naturkostfachgeschäften. Wer in Österreich seinen Urlaub verbringt, wird in Lebensmittelläden schnell fündig und kauft die Spezialität und das Kürbiskernöl vor Ort ein. Die braun-schwarz-gefleckte Käferbohne – auch als Feuerbohne bekannt – schmeckt nach dem Kochen wunderbar cremig und aromatisch und erinnert an Maronenmus. Zur Not könnten sie auch – auf die Schnelle – auf eine andere dunkle Bohnensorte – wie Azuki- oder Kidneybohnen ausweichen. Dunkel deshalb, weil das Kürbiskernöl – weiße Bohnensorten – in einem Salat unappetitlich braun verfärben würde.

Hülsenfrüchte richtig kochen

Das Einweichwasser der Bohnen weggießen, so werden sie bekömmlicher. Das Kochwasser von Anfang an salzen. Es handelt sich um eine hartnäckige Küchenlegende, dass Salz das Garen von Hülsenfrüchten behindert. Ich habe 2014 bei Wissenschaft im Dialog nachgefragt, ob ein Wissenschaftler den weitverbreiteten Irrtum in einem Fachbeitrag thematisieren könnte. Siehe Link im Anhang.

Hart bleiben Hülsenfrüchte, weil sie entweder überlagert (zu alt) sind oder nicht lange genug eingeweicht wurden. Auch Essig oder Zitrone gehören nicht ans Kochwasser. Die Säure verhärtet die Schale und die Hülsenfrüchte werden nicht gar. Beim Kochen auf gleichmäßige moderate Hitzezufuhr achten. Die Hülsenfrüchte müssen weich sein, aber sollten für eine Salat nicht auseinanderfallen.