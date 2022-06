Meine Küchentipps

Joghurt und frische Beeren – das passt

Joghurteis lässt sich wunderbar abwandeln. Statt mit Zitronensaft kann die Zuckerlösung ebenso aus 100 ml Fruchtpüree aus Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren oder Blaubeeren zubereitet werden.

Wer regelmäßig Eis isst, sollte sich eine kleine Maschine kaufen

Wichtig für die Konsistenz ist die Beigabe von Traubenzucker oder Trockenglucose. Im Fachhandel für Speiseeiszubehör wird man da im Internet schnell fündig. Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl bieten auch Naturkostgeschäfte an. Sollten Sie Spaß an der Eisherstellung bekommen, lohnt es sich, eine kleine Maschine zu kaufen. Die Geräte arbeiten mit einem mobilen Kühlelement und sind gar nicht so teuer. Eine Maschine erspart das lästige Rühren. Allerdings ist die Kapazität meist auf etwa 750 g Eis ausgelegt. Um eine weitere Sorte herzustellen, muss das Kühlelement erst einmal wieder eingefroren werden – das dauert.

Mit verschiedenen Toppings Abwechslung schaffen

Es gibt dennoch einen Trick, wie sich mit einer Eissorte verschiedene Geschmäcker kreieren lassen. Ähnlich wie in einer Frozen-Joghurt-Eisdiele, einfach Toppings, wie zum Beispiel Frucht-Karamell oder Schokosauce kochen. Das Joghurteis damit oder mit karamellisierten Mandelsplittern oder Schokostückchen nach Gusto portionsweise verfeinern.

Noch mehr Eis

Am kommenden Samstag in der nächsten Land und lecker Sendung gibt es noch mehr Eis. Wir verarbeiten Bio-Eier vom Bauernhof und Honig aus der Region zu einem Parfait. So heißt eine Verwandte der Eiscreme, die auch ohne Maschine hergestellt wird und besonders sahnig und cremig schmeckt.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz