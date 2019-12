Zubereitung

Das Fleisch in zwei Portionen nacheinander rundherum anbraten. So entstehen schöne Röstaromen. Das Anbraten in mehreren Schritten verhindert, dass das Fleisch Flüssigkeit zieht. Die Fleischwürfel zur Seite stellen und nun alle Gemüse im Bratensatz anschwitzen. Tomatenmark zugeben und gut umrühren. Aufpassen, da die Gemüsewürfel schnell anbrennen! Mit Spätburgunder und Brühe ablöschen und das Fleisch in die Sauce legen. Alle Gewürze zugeben und bei 180 Grad circa 70 Minuten schmoren.

Die Fleischwürfel sollten nicht zu klein geschnitten sein

Wenn das Fleisch schön mürbe ist, nehmen Sie den Schmortopf aus dem Ofen und heben alle Stücke mit einer Gabel heraus. Die Sauce durch ein Spitzsieb in einen Topf gießen, kurz ruhen lassen und eventuell entfetten.



Printen in kleine Stücke schneiden. Die Sauce noch einmal erhitzen und zusammen mit den Printenstückchen aufkochen. Anschließend kurz pürieren und zu den Fleischwürfeln geben. Gut umrühren und in eine Servierschüssel füllen.

Anrichten

Als Beilagen passen selbstgemachte Spätzle oder Knödel. Als Gemüsesorten, die zurzeit Region kommen, empfiehlt Ulla Scholz Rosenkohl, Rotkohl oder Wirsingröllchen.