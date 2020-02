Ullas Küchentipps

Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, dass früher in Fischgeschäften oder im Lebensmittelhandel hölzerne Fässer mit eingelegten Salzheringen standen. Diese Salzheringe wurden ausgenommen und Rogen und Milchner aufgefangen. Die Filets hat man gründlich gewässert und später in Milch eingelegt. Die Fischeier und die Samen der männlichen Heringe wurden durch ein Sieb gedrückt und in der Sahnesauce verrührt. Das war eine aufwendige Prozedur mit der Großmutter und Tante tagelang beschäftigt waren.

Matjesfilets schmecken wunderbar zart und mild

Heutzutage und besonders zu Karneval muss es möglichst schnell und unkompliziert einhergehen. Der ursprüngliche Geschmack der Originalrezeptur lässt sich ohnehin nur schwer toppen. Deshalb greife ich in diesem Schnell-Rezept nicht auf Salzheringe zurück, sondern verwende Matjesfilets. Die jungen Heringsfilets schmecken mild und sind zart.

Der Hirrinigsstipp ist kein Apfelsalat – deshalb nicht zu viele Äpfel zugeben und die Apfelstücke wirklich sehr fein schneiden. Die Zwiebelringe nur kurz in der Sauce ziehen lassen. Rohe Zwiebeln verleihen dem Stipp auf die Dauer einen bitteren Geschmack.

Vegetarische Variante

Pellkartoffeln mit Rucola-Creme

200 g Frischkäse

150 g Naturjoghurt

Handvoll Rucola-Salat

½ Zitrone

1 EL Leinöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Die Zitrone auspressen. Rucola-Salat waschen, trocken tupfen und klein schneiden. In einem Mixer Rucola, Zitronensaft und Naturjoghurt zu einer glatten Creme pürieren. Den Frischkäse in eine Schüssel füllen und mit der Kräutermasse und Leinöl vermischen. Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb verleihen dem Frischkäse die richtige Würze. Die Rucola-Creme zu heißen Pellkartoffeln servieren.