Zubereitung

Für die Rote-Bete-Creme die Kartoffeln und die Rote Bete pellen, dann in grobe Würfel teilen. Ein paar Gewürzgurken zum Garnieren zurückhalten und den Rest in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen, halbieren und eine Hälfte würfeln. Die andere Hälfte in Ringe teilen und zur Seite stellen. Rote Bete, Kartoffeln, Gurkenstücke und Zwiebelwürfel in ein hohes Gefäß füllen und mit Meerrettich, Salz, Pfeffer und Sesamöl zu einer glatten Paste verquirlen.

Die Rote-Bete-Creme wird noch etwas fester, wenn man sie mit angerösteten Semmelbröseln bindet

Apfel und restliche Gewürzgurken zur Dekoration in Stifte oder Streifen schneiden. Die Schwarzbrotscheiben in vier Rechtecke portionieren und die Rote-Bete-Creme mit einem Spritzbeutel oder einem Löffel auf die Brote auftragen. Sollte die Creme zu flüssig sein, kann man sie mit einem Löffel geröstetem Panierbrot binden. Die beiden Bismarckheringe in Stücke teilen und auf die Creme legen. Dann noch einmal etwas Rote-Bete-Creme auftupfen und mit Apfelstreifen, Gewürzgurken, Zwiebelringen und Dillspitzen garnieren.

Anrichten

Die Heringshäppchen auf einer Platte anrichten und servieren.