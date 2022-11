Zubereitung

Die getrockneten Tomaten circa 1 Stunde in 250 ml kochendem Wasser einweichen. Mit den getrockneten Steinpilzen ebenso verfahren.

Für Gemüseeintopf eine festkochende Kartoffelsorte verwenden

Das Gemüse schälen und in löffelgerechte Würfel teilen. Den Lauch waschen und in Streifen schneiden. Vom Weißkohl den Strunk abtrennen und entweder in Späne hobeln oder mit dem Messer zerkleinern.

In einem großen Topf zunächst die Zwiebeln und den Weißkohl leicht anbraten. Dann alle Gemüsestücke zugeben und umrühren. Mit Bohnenkraut, Liebstöckel und Lorbeerblatt würzen und salzen.

Das Einweichwasser der Tomaten und der Pilze zur Suppe gießen. Den Rest fein hacken und zur Seite stellen.

Bei geschlossenem Deckel circa 30 Minuten unter der Hitze eines Kugelgrills oder drinnen im Backofen garen. Dann die Bohnen und die gehackten Tomaten- und Pilzstücke unterrühren. Noch einmal weitere 10 Minuten köcheln lassen. Der Eintopf ist fertig, wenn die Kartoffelstücke richtig weich sind und die Flüssigkeit leicht abbinden.

Anrichten