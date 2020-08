Mein Küchentipp

Viel zu viele Geräte stehen in unseren Küchen herum, weil wir sie so selten gebrauchen. Der Spiralschneider für Gemüse kommt jedoch bei mir öfter zum Einsatz. Für Salate beispielsweise raspele ich gern Möhren, Gurken oder Rettich in dünne Schlangen.

Mit einem Sparschäler, der fast in jeder Küchenschublade liegt, gelingt Gemüse-Pasta auch sehr gut. Die Gemüsestreifen sehen in dem Fall mehr nach Bandnudeln als nach Spaghetti aus. Was mich begeistert ist, wie schnell dieses leckere, gesunde Gericht auf dem Tisch steht.

Gemüsenudeln erweisen sich als prima Alternative zu Pasta. Besonders dann, wenn Sie auf Low Carb-Ernährung setzen und dem Corona-Speck den Kampf angesagt haben. Noch ein Vorteil wäre, dass Kinder oder erwachsene Gemüsemuffel sich durch die ungewöhnliche Form für Zucchini und Co . besser begeistern lassen. Am besten die einzelnen Exemplare noch vorher schälen. Dann argwöhnt niemand mit etwas gesundem Grünen und die Speise kommt optisch einer Pasta schon sehr nah.

Beim Kauf von Halloumi, der bei uns als Grillkäse gehandelt wird und ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, unbedingt auf Qualität achten. Ich bevorzuge Halloumi aus dem Naturkosthandel, weil er nach dem Grillen oder Braten nicht so zäh wird. Vegetarier, die es mit tierischen Produkten ganz genau nehmen, sollten auf Halloumi verzichten, weil er mit tierischem Lab dick gelegt wird. Es gibt im Handel vegane Ersatzprodukte, die jedoch mit dem Original einfach nicht konkurrieren können.

Viel Vergnügen beim Nachkochen wünscht Ulla Scholz!