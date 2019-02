Ullas Küchen- und Ernährungstipps

Mit Kassler oder mit Tomaten?

Sitzen Fleischesser und Vegetarier an einem Tisch, hält man die Frittata neutral und gibt eingelegte getrocknete Tomaten und Kassler separat dazu. So kann jeder seine Frittata nach eigenen Vorlieben verfeinern.

Ganze Blätter sind am besten

Grünkohl besser nicht vorgeschnitten kaufen. Wenn das Gemüse vor dem Kochen gewaschen wird, gehen über die vielen Schnittstellen Geschmacks- und Nährstoffe verloren. Zerkleinert und in eine Plastiktüte verpackt, lässt sich kaum prüfen, ob das Gemüse auch wirklich frisch ist.

Kälte und Licht bringen den milden Geschmack

Die Grünkohlpflanze liebt eiskalte Temperaturen. Das Gemüse schmeckt am besten, wenn es lange draußen auf dem Feld reifen konnte. Dann geht die Stärkeproduktion zurück und es bildet sich nur noch Traubenzucker in den Blättern. In historischen Rezepten wird Grünkohl gelegentlich mit etwas Zucker abgeschmeckt. Heutzutage ist das selten notwendig. Es gibt mittlerweile Züchtungen, die von vornherein mild schmecken.

Grünkohl als Superfood

Grünkohl ist ein gesundes regionales Wintergemüse. Das heimische Superfood enthält pflanzliches Eiweiß und versorgt uns mit Calcium und Eisen. Grünkohl punktet mit Vitamin C, Vitamin K und zahlreichen sekundären Pflanzenstoffen.