Kohl und Kraut unser heimisches Wintergemüse

Das regionale Gemüse punktet durch seine Vielfalt und zählt mit seinen gesunden Inhaltsstoffen zum heimischen Superfood. WDR 4 -Köchin Ulla Scholz gibt Tipps, wie Kohl klassisch, aber auch modern, zubereitet werden kann.

Kohl im Wandel der Jahrzehnte

Kohl, den viele von uns in der Kindheit verschmäht haben, sollten wir kulinarisch eine zweite Chance geben. Zum einen verändert sich im Laufe des Lebens der Geschmack. Kinder habe feine Zungen und verabscheuen alles Bittere und das, was grün und gesund aussieht. Bei Erwachsenen ist es eher umgekehrt – da nimmt die Sensibilität des Geschmacks ab und man schätzt auf einmal strenge Käsesorten und deftiges Essen. Dazu kommt die Erinnerung an Speisen, die Mutter und Großmutter zubereitet haben und Omas Wirsingeintopf wird im Alter zum Soulfood.

Kohl und Wurst

In der gutbürgerlichen Küche kombiniert man Wirsing, Grünkohl und Rosenkohl mit kräftigen Raucharomen. Mettwurst und geräucherter Speck übertönen möglichen Schwefelgeschmack, der bei zu langem Kochen freigesetzt wird. Etwa bei Grünkohl, der eine längere Garzeit benötigt. Hier wird klassisch mit Pinkel, Kohlwurst, Kasseler oder Mettwurst kombiniert.

Kohl nicht übergaren

Wenn unsere Vorfahren Kohlgerichte stundenlang gekocht haben, war das nicht unbedingt falsch. Durch langes Erhitzen blieben die Lebensmittel haltbarer, da gleich für mehrere Tage vorgesorgt wurde. Der Kühlschrank zog erst in den 1950er Jahren flächendeckend in die Haushaltsküche ein. Die Legende, dass vorgekocht und aufgewärmt am besten schmeckt, hält sich bis heute. Damit keine Vitamine verloren gehen und der Kohl keinen muffigen Schwefelgeschmack entwickelt kurze Garzeiten einhalten.

Alte Kohlsorten neu entdeckt

Durch mildere Züchtungen schmecken viele Sorten heutzutage anders als früher. Kohl, der stark künstlich gedüngt wurde, hat schon mal die Eigenschaft, beim Erhitzen unangenehm zu riechen. Da wäre Bio-Kohl eine Alternative. Ambitionierte Ökolandbetriebe züchten vermehrt alte Sorten. Da ist der Schwarzkohl zu nennen, der ursprünglich – ähnlich wie Brokkoli – aus Italien stammt. Oder kleine Kohlsprossen, die sich für schnelle Pfannengerichte eignen.

Kohl – in der Sterneküche neu interpretiert

Mittlerweile gibt es viele Menschen, die kein Fleisch mögen oder aus Nachhaltigkeitsgründen weniger Fleisch essen möchten. In der gehobenen Gemüseküche finden wir so immer mehr tolle Ideen von Sterneköchen, die Kohl und Co. ganz neu veredeln. Dem Gemüse wird durch Räuchern, Rauchsalz oder geräucherter Sojasauce eine kraftvolle Komponente – ganz ohne Fleischbeigabe – zugewiesen. Auch interessant, wenn Weißkohl, Kohlrabi oder Rotkohl in der glühenden Holzkohle in der Asche garen. Das Verbrannte wird später abgepellt und übrig bleibt ein weiches würziges Kohlgemüse, das mit Butter und Salz äußerst delikat schmeckt.

Kohl verträgt vielfältige Gewürze

Was wäre Rotkohl ohne Johannisbeergelee, Zimtstange, Nelken, Lorbeerblatt und Sternanis? Kräuter wie Thymian oder Oregano, mit etwas Knoblauch zusammen, geben einem Wirsinggemüse eine mediterrane Note. Gekochte oder rohe Speisen aus Kohlgemüse mit Zitronen-, Limetten- oder Orangensaft verfeinern. Dann mit der abgeriebenen Schale von den unbehandelten Früchten würzen. Das bringt Frische und nimmt den Muff. Deshalb einen Spritzer Zitrone an das Kochwasser von Blumenkohl, Rosenkohl oder Brokkoli geben. Die Vitamin C in der Zitrone erhält zeitgleich die Farbe.

Kohl aus dem Backofen

Zum Beispiel Rosenkohl putzen, halbieren oder vom Blumenkohl gleichgroße Röschen abtrennen. Eine Marinade aus Olivenöl, Räucherpaprikapulver, Chili, Knoblauch und Salz rühren. Wer geschmacklich eher in der Curryküche unterwegs ist, ersetzt das Räucherpaprikapulver durch ein mildes Curry-Pulver. Das marinierte Gemüse wird in eine flache Form oder auf einem Blech platziert und geht für ca . 25 Minuten in den Ofen. Vor dem Servieren mit abgeriebener Limetten- oder Orangenschale bestreuen.

Gesunde Rohkost: Krautsalat, Kimchi und Sauerkraut

Wohltuend für Gesundheit und die schlanke Linie ist es, wenn wir Kohl als Rohkostsalat verarbeiten.

Den Kohl fein hobeln und etwas stampfen, dann wird die Rohkost bekömmlicher. Gemüsehobel und ein Kartoffelstampfer, die die Fasern von Weißkohl und Rotkohl aufbrechen, sorgen dafür, dass wir nicht so lange kauen müssen. Schon im Mund werden Stoffe freigesetzt, die rohes Gemüse verträglicher werden lassen. Kümmel oder Fenchel sorgen für Geschmack und gute Bekömmlichkeit.

Fermentiertes Gemüse wie zum Beispiel Kimchi (feurige, asiatische Zubereitung) oder frisches Sauerkraut liefern zudem noch wertvolle Milchsäurebakterien, die durch starkes Erhitzen zerstört werden.