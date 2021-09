Meine Küchentipps

Pfifferlinge putzen oder waschen?

Pfifferlinge nur im äußersten Notfall waschen – zum Beispiel, wenn die Pilze auf sandigem Boden gesammelt wurden. Bevor Sie zu Wasser greifen, gibt es noch andere Möglichkeiten. Breiten Sie die Pilze großflächig auf einem sauberen Küchenhandtuch aus. Erde, Tannennadeln oder Sand – alles was auf dem Handtuch liegen bleibt – muss nicht abgewaschen werden. Den Vorgang kann man mehrmals wiederholen – das Handtuch immer wieder ausschütteln.

Pfifferlinge mit Pinsel oder Tuch säubern

Viele Pilzbürsten sind zu grob und zu klobig für zarte Pfifferlinge. Auch sind die Borsten oft zu weich. Ich benutze einen einfachen Backpinsel, der eignet sich prima, um auch die Lamellen zu reinigen.

Wird dennoch gewaschen, ist Schnelligkeit gefragt. Reichlich kaltes Wasser in eine Schüssel füllen und erst danach die Pilze hineingeben. Die Pfifferlinge zügig mit den Händen bewegen und sofort in ein Sieb legen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis kein Sand mehr am Boden der Schüssel zu sehen ist. Die Pilze anschließend auf einem Küchenhandtuch ausbreiten und bis zur Weiterverarbeitung trocknen lassen.

Grünkern – das Superfood aus dem Schwabenland

Grünkern ist nichts anderes als unreif geernteter Dinkel. Der Erntezeitpunkt erstreckt sich nur über wenige Tage, da die Körner außen noch grün sein sollten, aber innen schon weich sein müssen.

Der einzigartige Geschmack entsteht dann durch Rauch und langsames Trocknen. Früher wurde über Buchenholzfeuer in einer Pfanne gedarrt – heutzutage geschieht die Trocknung in Heißluft-Rotationsöfen bei Temperaturen von 120 bis maximal 180 Grad. Der herzhaft nussig schmeckende Grünkern heißt auch Schwabenkorn oder Badischer Reis und entwickelt besonders durch das Darren sein einzigartiges Aroma.

Das "Schwabenkorn" enthält mehr Vitamine und Mineralstoffe als Weizen. Grünkernmehl oder Schrot sollte beim Brotbacken mit anderen Getreiden gemischt werden, da seine Klebereigenschaften durch das Trocknen beschränkt sind. In Schwaben wird aus dem Schrot eine Suppe gekocht. Das ganze Grünkernkorn – es sieht auch leicht grünlich aus – schmeckt zum Beispiel als Risotto.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!