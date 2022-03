Meine Küchentipps

Grünkern – das "Schwabenkorn"

Dinkelmehl hat mittlerweile überall in unseren Küchen Einzug gefunden. Grünkern ist meist außerhalb von Baden-Württemberg weniger bekannt. Es handelt sich hier um halbreif geernteten Dinkel, der durch Darren (Trocknen) erst essbar wird. Grünkern schmeckt hocharomatisch und enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe. Kurzum: Grünkern ist ein Superfood.

In NRW finden wir Grünkern als ganzes Korn, als Schrot, Grieß und Mehl im Naturkosthandel oder in gut sortierten Supermärkten. Dass Grünkern auch außerhalb von Schwaben in den Handel kam, ist der Öko-Szene zu verdanken, die das Getreide als Bratlinge oder als Vollkorn-Salate salonfähig gemacht hat. Wer Grünkern bisher noch nicht gegessen hat, sollte ihn unbedingt probieren. Er schmeckt so schön kräftig, dass einen selbst die vegetarische Eintopf-Variante kein Fleisch vermissen lässt.

Vegetarische Brühe

Zutaten

2,5 l Wasser

2 Karotten

100 g Lauch

100 g Pastinake

1 Petersilienwurzel

100 g Sellerie

5 Stück Trockentomaten

1 EL getrocknete Steinpilze

1 TL Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter

1 TL Liebstöckel

Petersilienstängel

Salz

Zubereitung

Das Gemüse putzen und in grobe Stücke teilen. Die Zwiebel mit Schale halbieren. Auf die beiden Schnittstellen in eine Pfanne legen und das Gemüse ohne Fett anrösten. Einen Topf mit heißem Wasser befüllen und alle Zutaten hineingeben. Mit geschlossenem Deckel circa 40 Minuten köcheln lassen, anschließend den Topf zur Seite stellen. Besonders intensiv wird die Brühe, wenn die Gemüse über Nacht im Sud auskühlen. Die Brühe durch ein feines Sieb gießen. Ist das Gemüse sehr weich, kommt es weg. Hat es noch etwas Biss, kann es anderweitig verarbeitet werden.

Fleischbrühe

2,5 Liter Wasser

400 g Suppenfleisch oder 1 Beinscheibe

ca. 3 Liter Wasser

2 Lorbeerblätter

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

Thymianzweige

Salz

Zubereitung

Das Fleisch kurz abwaschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Zusammen mit den geputzten Gemüsen und den Gewürzen in einen Topf geben.

Den Grünkernschrot vorher etwas anrösten

Mit heißem Wasser auffüllen und alles bei geringer Hitze ca. 1,5 Stunden sanft köcheln lassen. Bildet sich auf der Oberfläche anfänglich grauer Schaum, wird er mit einer Kelle vorsichtig abgeschöpft.

Das Fleisch entnehmen, abkühlen lassen, in mundgerechte Stücke schneiden und später in den Eintopf geben. Die Brühe durch ein Sieb gießen und zur Seite stellen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!