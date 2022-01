Meine Küchentipps

Von der Pizzeria zum Edelitaliener

In den 80ern eröffneten zahlreiche, italienische Feinschmeckerrestaurant. Die Pizzeria um die Ecke, war auf einmal nichts Besonders mehr. Der Zeitgeist verlangte nach Edlem: Menschen gingen nun zu „Ihrem Italiener“. Dort bestellten sie von überdimensionalen Schiefertafeln, die der Service von Tisch zu Tisch schleppte, Tomatensalat mit Mozzarella oder Vitello Tonnato. Es gab Melone mit Parmaschinken, Carpaccio, Saltimbocca alla Romana, Tortellini in Sahnesauce und zum Nachtisch Tiramisu. Ein Dessert, das schnell die Speisekarten der Szene-Gastronomie eroberte und auf jedem kalten Buffet stand.

Die Zeit der trockenen Weine

In den 70ern wurde Lambrusco oder Chianti aus XL-Flaschen ausgeschenkt, nun hießen die Zechweine Pinot Grigio oder Soave. Davon versprach sich die Gästeschar Trinkfreuden ohne Reue. Trockenem – viel zu saurem Wein – eilte der Ruf voraus, keine Kopfschmerzen zu verursachen. In den 80er Jahre beschäftige sich kaum jemand mit Gesundheit- und Wellness. Auch in feinen Restaurants wurde zwischen den Gängen eine Zigarette nach der anderen angesteckt. Echte Feinschmeckerinnen und Feinschmecker waren noch rar. Deutschland lernte gerade erst, sich für die gehobene Küche zu interessieren.

Langstielige Gläser – groß wie Luftballons

Vermeintliche Weinkenner bestellten gern Barolo. Ein großartiges Gewächs, das oft – wegen der hohen Nachfrage –´ viel zu früh auf Weinkarten stand. Der Barolo sorgt zu jung für reichlich Tannine auf der Zunge und wurde, damit er Luft zieht und milder wird, in langstieligen, bauchigen Gläsern kredenzt. Im Grunde hätte der ganze Flascheninhalt da hineingepasst. Bei all den bauchigen Trinkgefäßen, Kerzenständern und Blumenschmuck musste man sich verrenken, um mit einem Gegenüber verliebte Blicke auszutauschen.

Abendessen mit Gästen in den 80ern

Auch zuhause wurde für die Gäste italienisch gekocht. Da versuchten sich Menschen an selbst gemachter Pasta (manche Nudelmaschine von damals steht noch heute irgendwo in der hintersten Ecke im Küchenschrank). Die mehr oder minder gelungen Kreationen wurden mit Trüffelöl, das nie einen Trüffel gesehen hatte, auf Alfred Bioleks wagenradgroßen Pasta-Tellern vermischt. Das überdimensionale Geschirr passte kaum in die Spülmaschine und hat bei Menschen, die schon in Italien gegessen hatten, nur Kopfschütteln ausgelöst.

Auf dem Sideboard im Wohnzimmer präsentierten die modernen Gastgeber die Grappa-Flaschensammlung und bereiteten aus ihrer neuerworbenen Siebträgermaschine Espresso zu. Heutzutage ist es die Gin- oder Whiskey-Sammlung, die verkostet werden will. Die Spirituosen wechseln, aber die Begeisterung für Espressomaschinen und die italienische Küche, ist zeitlos geblieben.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz