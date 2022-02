Meine Küchentipps

Salat vorbereiten – gewusst wie

Salat hält sich besser, wenn wir ihn nach dem Einkauf sofort waschen, gut abtropfen lassen und im Kühlschrank in einer verschlossenen Dose aufbewahren. Ansonsten ist auch ein feuchtes Handtuch hilfreich, in das der Salat locker eingeschlagen wird.

Ich beobachte immer wieder, dass einige Menschen Salat nicht richtig waschen. Zunächst eine Schüssel mit kaltem Wasser füllen und den Salat erst danach hineingeben. Mehrmals locker schwenken und in ein Sieb umfüllen. Ist am Schüsselboden noch Sand vorhanden, den Vorgang so lange wiederholen, bis das Wasser klar bleibt. Salat niemals lange im Wasser liegen lassen. Zum einen werden die wasserlöslichen Vitamine ausgeschwemmt und zum anderen verfärben sich die Blätter dunkel. Als ein sinnvolles Küchengerät erweist sich eine Salatschleuder. Denn nichts kann ein Dressing so verwässern, wie nasse Salatblätter.

Bei konventionellem Kopfsalat sollten Sie die äußeren Blätter wegwerfen. Die enthalten die meisten Schadstoffe. In der feinen Küche hat man früher ohnehin nur die Kopfsalatherzen verarbeitet.

Käse und Obst austauschen

Statt Ziegenfrischkäse passt auch Ziegenrolle. Hier hat der Käse zum einen eine Rinde und diese Sorte schmeckt intensiver. Die Rolle in 2-3 cm große Stücke teilen. Die Rinde nicht abschälen, sie hält den Käse in Form.

Wem die Kaki nicht mundet, ersetzt die Frucht durch Birnen. Da eignet sich die Sorte Conference ganz gut. Sie ist hart und zerfällt beim Garen nicht so leicht.

Kakis schmecken richtig reif am besten

In Maßen genossen sorgen Exoten wie Kiwis, Orangen, Bananen oder Granatäpfel im Winter für etwas Abwechslung und für Vitamine auf dem Teller. Die Kaki zeichnet sich durch ihren hohen Gehalt an Carotin und Vitamin C aus. Durch neuere Züchtungen schmecken die tomatenähnlichen Früchte längst nicht mehr so gerbsäurereich. Am leckersten ist das Lieblingsobst der Japaner, wenn die Früchte fast überreif sind. In Japan hat die Kaki – wegen ihrer vielen gesunden Inhaltstoffe –Superfood-Status.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!