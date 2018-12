Zubereitung

Gratinierter Brokkoli

Die einzelnen Brokkoli-Röschen abtrennen. Den Strunk nicht wegwerfen, sondern abschälen und in dünne Scheiben teilen. Am besten gart man das Gemüse in einem Siebeinsatz. Dann in einen passenden Topf etwas Wasser geben, das mit Salz und etwas Zitronensaft sowie einem Lorbeerblatt gewürzt wird. Röschen und Strünke in das Sieb legen und bei geschlossenem Deckel – circa zehn Minuten – über Wasserdampf garen.

Herzhafter Bergkäse gibt der Sauce das Aroma

Währenddessen den Käse grob reiben. In einem Topf die Butter schmelzen und mit dem Mehl verrühren. Mit der Hälfte der Milch ablöschen und wieder rühren. Die restliche Milch und die Sahne zugeben. Noch einmal gut rühren und alles aufkochen lassen. Zuletzt den Käse unterziehen und mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen.

Den Brokkoli gut abtropfen lassen und in eine passende Form schichten. Mit Käsesauce begießen und im vorgeheizten Backofen bei – 180 Grad – circa 20 Minuten gratinieren.

In der Zwischenzeit die Mandelstifte auf einem kleinen Blech ausbreiten und auch kurz in den Backofen stellen. Die Mandeln sollen leicht bräunen. Das dauert wirklich nicht lange. Damit nichts anbrennt, am besten in der Nähe bleiben.

Anrichten

Brokkoli-Gratin mit Mandelsplittern, Kirschtomaten und Basilikumblättern garnieren und Baguette dazu reichen.