Selbst gemachter Glühwein schmeckt besser

Wer schnell unterwegs ist, kann Glühwein auch mit einem vorgefertigten Gewürz aufgießen. Das ist alles besser als gekaufte Produkte, wo wir nicht wissen, was im Getränk steckt. Der Glühwein ist immer nur so gut, wie das verwendete Ausgangsprodukt. Es ist sicherlich nicht angezeigt, ein edles Gewächs in einen Glühwein zu verwandeln. Ein Rotwein, der einigermaßen etwas taugt, ist jedoch für unter fünf Euro nicht zu bekommen. Ich mag gerne einen trockenen Wein mit etwas Körper – andere greifen zu leichterem Spätburgunder mit etwas Restsüße.

Kann Alkohol im Glühwein verkochen?

Grundsätzlich gilt, dass Alkohol sich ab 78 Grad in "Luft auflöst" nur bedingt. Wir haben es nicht mit reinem Alkohol zu tun, er ist hier im Wein in Flüssigkeit gebunden. So kommt es drauf an, wie lange gekocht wird und ob ein Deckel aufliegt. Selbst nach längeren Kochzeiten, die für einen Glühwein geschmacklich ohnehin abträglich sind, bleiben meist noch 40 % der enthaltenen Alkoholmenge übrig. Von daher heißt es für Kinder, Schwangere oder andere Personen, die keinen Alkohol trinken dürfen: Finger weg und einfach auf die Fruchtsaftvariante ausweichen!

Holunderblütenpunsch

Im Frühling setzte ich jedes Jahr Holunderblütensirup an. Den verwende ich dann als Topping für Desserts und Kuchen oder verarbeite ihn zu einem Punsch. Wer hier nicht vorgesorgt hat, kann Holunderblütensirup auch fertig kaufen. Für alle, die keine Ingwerstücke im Punsch mögen: Den Ingwer können Sie auch blättrig schneiden und vor dem Servieren aus dem Getränk herausnehmen.

Geschenk im Advent

Wenn Sie den Glühwein bzw . Holunderpunsch vor dem Abfüllen gut abkochen, abseihen, in eine hübsche Flasche füllen, mit einem Twist-Off-Deckel verschließen und mit einem Etikett beschriften, können Sie diese Getränke als selbst gemachtes Mitbringsel aus der Küche verschenken. Oder es steht etwas im eigenen Vorratsschrank, wenn mal gerade nicht genug Zeit ist, um Glühwein oder Punsch zu kochen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz