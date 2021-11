Meine Küchentipps

Das Gemüse mit verschieden Schnittformen verschönern

Auf die Schnittform kommt es an

Gemüse, das nicht mehr ganz frisch aussieht, lässt sich durch verschiedene Schnittformen wieder appetitlich zurechtstutzen. Mit einem Sparschäler können Sie bandnudelartige Streifen von Möhren und Zucchini herunterschälen.

Oder mit einem Zestenreißer von Zucchini und Karotte – mit ein wenig Abstand – lange Steifen abziehen. Anschließend das Gemüse in dünne Scheiben teilen. So entstehen kleine Gemüseblumen.

Kugelaustecher, die es in allen Größen und Formen im Handel gibt, formen Gemüsebällchen. Ein scharfes Kochmesser teilt Lauch oder Chinakohl in engelshaarfeine Streifen und eine Paprikaschote in Gemüse-Konfetti.

Mit tierischen Produkten ergänzen und dabei nachhaltig kochen

Beim Anbraten der Gemüse die unterschiedlichen Garpunkte berücksichtigen und die Sorten zuerst anschwitzen, die die längste Kochzeit erfordern.

Wer mag, kombiniert zusätzlich mit Lachs, Hähnchenbruststreifen oder Schweinegeschnetzeltem. Schweinefleisch und Geflügel haben eine geringere CO 2 Bilanz als Rindfleisch. Bei Lachs greifen Sie am besten zu Fisch (Lachsforellen) aus heimischer Teichwirtschaft oder zu Bio-Zuchtlachs.

Die Beilagen würde ich in der Mehrpersonen-Familienküche getrennt zubereiten. So kann jeder individuell entscheiden, ob die Mahlzeit pflanzenbasiert sein soll oder mit Fleisch oder Fisch aufgestockt wird.

Gochugaru-Chili-Flocken

Das koreanische Chilipulver zeichnet sich durch seine intensive Farbe aus und wird in der Regel für Kimchi verwendet. Das ist eine scharfe fermentierte Zubereitung aus Kohl.

Es handelt sich bei diesem Gewürz um eine spezielle Chili-Sorte die Gochu heißt und in Korea oder China angebaut wird. Die Flocken sind relativ grob gemahlen und schmecken mittelscharf. Gochugaru-Chili-Flocken gibt es in guter Qualität in koreanischen Lebensmittelläden oder im Onlinehandel. Es ist aber nicht zwingend notwendig, das Gewürz extra für die Gemüsepfanne zu besorgen. Sie können auch andere Chiliflocken mit etwas Rosenpaprika – im Verhältnis 1:1 – mischen. Auch frischer Ingwer würde hier gut passen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!