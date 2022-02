Zubereitung

Zunächst die Gemüse waschen, dann in einen Bräter geben und mit etwas Öl beträufeln. Einen Deckel auflegen und für circa eine Stunde – bei 180 Grad – im Backofen braten.

Weil nicht alle Sorten gleich lange garen, ist es ratsam, nach 30 Minuten zu prüfen, ob die Süßkartoffel schon gar ist (in dem Fall herausholen und abkühlen lassen). Mit restlichen Knollen später ebenso verfahren. Die Gemüse sollten alle bissfest bleiben, damit sie sich für die Törtchen in schöne Blätter reiben lassen.

Herzhafter Mürbeteig ist schnell gemacht

Für den herzhaften Mürbeteig das Mehl in eine breite Schüssel füllen. Die zimmerwarme Butter mit einem halben Teelöffel Salz, einem Ei und etwas Wasser in die Mitte geben und alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Mit einer Glasschüssel abdecken und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche nach beiden Seiten hin einen halben Zentimeter dick ausrollen. Mit einer Törtchenform circa neun Portionen ausstechen. Die einzelnen Formen mit Butter auspinseln und die Teigstücke einpassen. Jede Form mit einem passenden runden Stück Backpapier abdecken und mit Trockenerbsen oder Bohnen beschweren. Bei 180 Grad Umluft – circa zehn Min. – anbacken. Die Törtchen herausnehmen und das Papier und die Hülsenfrüchte entfernen. Nicht wegwerfen, da man beides mehrmals verwenden kann. Die Törtchen noch einmal für einige Minuten in den Ofen geben, damit sie eine schöne goldene Farbe bekommen. Danach auf ein Gitter stellen, abkühlen lassen und aus der Form nehmen.

Knollen im Ofen garen – das verleiht viel Aroma

Für die Frischkäsecreme die Masse in zwei Hälften aufteilen. Beide mit etwas Zitronenschale und ein wenig Zitronensaft aromatisieren. Die eine Masse mit Meerrettich und Salz vermischen, die andere mit Kreuzkümmel, Salz und Curry würzen. In zwei Spritzbeutel geben und kalt stellen.

Die abgekühlten Gemüse reiben. Dabei beim Arbeiten darauf achten, dass die Rote Bete nicht die anderen Knollen verfärbt.

Anrichten