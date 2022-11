Meine Küchentipps

Aufstocken und Ausbauen

Das Gericht schmeckt wunderbar ohne weitere Beigaben. Wer es mit Fleisch kombinieren möchte: Dazu passt gebratenes Geflügel oder kleine Frikadellen aus Schweine- oder Rindfleisch. Auch gegen Schnitzel und Kotelett ist geschmacklich nichts einzuwenden. Allerdings wird die Mahlzeit dann teurer.

Gegrillter oder gebratener Romanasalat kann auch ohne Kartoffelstampf – nur mariniert mit Sauce – als Zwischengericht zu Brot oder als Grillbeilage serviert werden.

Die Butter kann durch Olivenöl ausgetauscht werden

Damit Süßkartoffelpüree eine schöne Struktur bekommt, vermische ich das Gemüse zur Hälfte mit normalen Kartoffeln. Sollte jemand keine Butter mögen, das tierische Produkt einfach durch ein gutes Olivenöl austauschen.

Der Einkauf

Diese Woche gab es in meinem Supermarkt Bio-Romanasalat im Angebot. Zwei Stauden für 1,49 Euro. In der Regel ist dieser Salat ohnehin nicht so teuer. Konventionell kostete die Sorte 1,99 Euro für zwei Stück. Die Zutaten für die Sauce fallen für vier Portionen beim Preis von 1,10 Euro nicht groß ins Gewicht. Eine mehlige Kartoffelsorte setzte ich für 500 g mit 0,50 Euro an, Süßkartoffeln liegen für die gleiche Menge bei 1.50 Euro. Die Butter ist zurzeit teuer. Für den Stampf rechne ich circa 0,60 Euro. Ein gutes Olivenöl hat auch seinen Preis. Je nach Angeboten in Supermarkt oder Discounter kann der Portionspreis noch ein wenig geringer ausfallen. Ansonsten: Pro Portion 1,80 Euro

Die süß-saure Sauce habe ich als Fertigprodukt gekauft. Man kann sie auch selbst kochen – aber die Gerichte hier sollen nicht nur preiswert sein, sondern auch schnell gehen.

Energie sparen

Das Kartoffelwasser im Wasserkocher schon vorher erhitzen und über die Kartoffeln gießen. Danach das Gemüse mit Deckel garen. Es ist auch möglich, die Hitze schon nach 15 Minuten abzuschalten und die Kartoffelstücke in der Nachwärme der Herdplatte fertigzustellen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!