Meine Küchentipps

Kalte Joghurtsauce

Griechischen Joghurt (150 g und 10 % Fettgehalt) mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft zu einer glatten Creme verrühren.

Piment d'Espelette

Hierbei handelt es sich um eine hochwertige Chili-Sorte, die aus Frankreich kommt und in den Pyrenäen angebaut wird. Piment d'Espelette ist ein feines Gewürz, das sich durch eine leichte rauchige Note auszeichnet. Kommt der Chili original aus Frankreich, steht auf dem Etikett das AOP -Siegel (franz. Appellation d'Origine Protegée). Wird Piment d'Espelette in anderen Ländern produziert, dann muss es baskischer Pfeffer oder Espelette-Pfeffer heißen.

Sie finden das Gewürz in gut sortierten Supermärkten oder im Online-Handel. Piment d'Espelette hat – wie alle hochwertigen, handwerklich hergestellten Lebensmittel – seinen Preis. Ich finde, dass sich das trotzdem auszahlt, da das Produkt bei mir nie nutzlos im Schrank herumsteht, weil es sich für viele Zubereitungsarten gut eignet.

Couscous

Couscous ist eine Grießzubereitung aus Nordafrika

Die gelben Kügelchen, die an Hirse erinnern, sind eine Weiterverarbeitung aus Weizengrieß und Wasser. Das Getreideerzeugnis ist in nordafrikanischen Ländern sehr beliebt. In Frankreich wurde Couscous durch Einwanderer zu einem festen Bestandteil der Speisekarten. Couscous gibt es im Naturkostgeschäft auch in einer Vollkornvariante. Ansonsten werden Sie bei konventionellem Couscous im gutsortierten Supermarkt und in türkischen Lebensmittelläden fündig.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!