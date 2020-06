Mein Küchentipp

Einfach zuzubereiten – aber immer dabei bleiben

Je nach Größe der Tomaten etwas frischen Blattspinat vor dem Füllen blanchieren, abschrecken und gut ausdrücken. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass man wirklich sehr kleine Eier verwendet. Sind die Eier größer, muss man entweder auf den Spinat verzichten oder zu Ochsenherztomaten greifen. Ansonsten läuft das Ei über und es sieht später nicht mehr appetitlich aus. Es ist auch sinnvoll, wenn man vorher jedes Ei in eine Tasse schlägt und dann erst in die Tomate gleiten lässt. So geht beim Füllen nichts daneben und man gibt nur Eigelbe hinein, die beim Aufklopfen ganz geblieben sind.

Kleine Eier der Größe S

Vorbacken sollten Sie das Gemüse, weil die Garzeit der Tomaten etwas länger als die der Eier dauert. Wenn es perfekt gelingen soll, ist es auf jeden Fall ein Gericht, das Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert, Dann muss zügig serviert werden, weil die Speise am besten schmeckt, wenn sie auf den Punkt zubereitet wurde.

Prima Resteverwertung

Ich finde, dass selbst gemachte Croûtons aus Laugenbrezeln oder kleinen, türkischen Sesamkringeln, die vom Vortag übrig geblieben sind, richtig gut schmecken. Ich schneide dafür das Gebäck in kleine Würfel und röste sie in reichlich geklärter Butter in einer Pfanne an. Croûtons halten sich – in einer Dose verschlossen – einige Tage frisch. Die Röstbrotwürfel verfeinern auch allerlei Salate und Suppen. Hier im Gericht stehen die Croûtons zu den weichen Tomaten und dem Ei in einen knusprigen Gegensatz und verleihen der Speise ein schönes Mundgefühl.

Große Eier oder kleine Eier?

Wer Hühner hält, weiß, dass die Größe der Eier nicht so viel mit der Hühnerrasse zu tun hat. Es sind vielmehr die jungen Hennen, die zunächst einmal viele kleine Exemplare legen und später, wenn die Nachkommenschaft gesichert ist, sich auf weniger und größere Eier konzentrieren. Da Eier im Gewicht sehr unterschiedlich ausfallen können, halten Profibackrezepte sich nicht an Größenbezeichnungen, sondern bestimmen die Ei-Menge mit der Wage.

Gutes Gelingen und viel Spaß beim Kochen wünscht Ihnen Ulla Scholz!