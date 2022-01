Meine Küchentipps

Was ist Veggie-Hack?

Fleischersatz gibt es im Kühlregal oder als Granulat

In den letzten Jahren hat sich bei den Fleischersatzprodukten einiges getan. In der Regel bereite ich vegetarische Füllen lieber aus Grünkern, gekochten Hülsenfrüchten oder gebratenen Pizen zu. Wer aber gern etwas Fleischähnliches möchte, wird in der Supermarktkühltheke bei veganen Produkten fündig. Die Basis der Massen bestehen aus Erbsenprotein, Sojabohnen oder mit Beimischungen von Jackfruit. Nicht alles, was angeboten wird, schmeckt gleich gut. Manches Produkt schmeckt aber durchaus fleischähnlich. Veggie-Hack enthält schon Salz, dass ist beim späteren Würzen des Gerichtes zu beachten.

Anders verhält es sich mit Granulaten, die aus Soja oder Ölsaaten bestehen. Sie werden vorher in heißem Wasser eingeweicht, gut gewürzt und mit Ei oder Kichererbsenmehl gebunden. Mir persönlich schmecken sie nicht so gut, aber ich werde damit weiter herumexperimentieren und an gegebener Stelle wieder berichten.

Krautwickel aus Chinakohl oder lieber Omas Kohlrouladen?

Gegen gut gemachte Kohlrouladen ist nichts einzuwenden. Allerdings gibt es viele Menschen, die Weißkohl oder Wirsing nicht mögen. Verständlich, da oft durch zu lange Kochzeiten und mehrmaliges Aufwärmen sich Senföle bilden, die nach Schwefel riechen und muffig schmecken.

Vor einigen Wochen haben wir unsere Hörerinnen und Hörer im Radio und auf der WDR4-Facebook-Seite gefragt, welches Kohlgericht sie gerne essen? Da gab es viele, die schon seit ihrer Kindheit eine starke Abneigung gegen Kohl hegen.

Nun ein Vorschlag: Drücken Sie noch einmal den Resetknopf und vergessen alles, was Ihnen bisher an dumpfen Kohlspeisen serviert wurde. Ich empfehle Ihnen, es einmal mit Chinakohl zu versuchen. Er zeichnet sich durch sein dezentes Aroma aus und bleibt auch später in der Tomatensauce wunderbar bissfest und saftig. Der Mix aus mediterranen Kräutern, Hack, herzhaftem Käse, Tomaten und Knoblauch erinnert an Lasagne und wird möglicherweise zu einem Ihrer Lieblingsspeisen werden, in denen Kohl ein Hauptdarsteller ist.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz