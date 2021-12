Zubereitung: Kartoffelroulade mit Pilzfüllung

Die Kartoffeln waschen, in einen Topf füllen und zum Kochen bringen. Nach knapp 10 Minuten drei große Kartoffeln (ca. 300 g) herausholen und kurz abkühlen lassen. Die restlichen Exemplare so lange kochen, bis sie gar sind. Währenddessen die drei angekochten Kartoffeln pellen, auf einer Reibe grob raffeln, abdecken und zur Seite stellen.

Die Pellkartoffeln abschütten, ausdampfen lassen und die Schale entfernen. Eine passende Schüssel bereitstellen und die Kartoffeln durch eine Presse drücken. Mit einem Ei, sowie einem Eigelb, etwas Mehl und Gewürzen alles zu einer glatten Masse verkneten.

Einen Bogen Backpapier auf ein Blech auslegen und mit den Kartoffelspänen bestreuen. Die Kartoffelmasse mit ein wenig Mehl bestreuen und auf den Kartoffelspänen ausrollen. Das Ganze mit einem feuchten Tuch oder einer Klarsichtfolie bedecken und zur Seite stellen.

Die Champignons putzen und klein schneiden. Zwiebel und eventuell Knoblauch schälen, dann beide Gemüse würfeln. In einer Pfanne Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel leicht anschwitzen. Champignons und Knoblauch zugeben und weiter braten. Mit Thymian oder Oregano-Blättchen sowie Salz und Pfeffer würzen. Etwas Semmelmehl auf die Kartoffelmasse auftragen und die Pilze darauf ausbreiten. Mit Hilfe des Backpapiers das Ganze zu einer Rolle zusammenwickeln und auf ein geöltes Blech gleiten lassen. Für circa 25 Minuten – bei 200 Grad Ober-und Unterhitze – goldgelb backen.

Zubereitung: Apfel-Rotkohl

Rotkohl vierteln oder achteln und die inneren Strünke keilförmig heraustrennen. Mit einem Messer oder einer Reibe die Stücke in sehr feine Streifen schneiden und in eine passende Schüssel umfüllen.

Die Zwiebel halbieren, schälen, in dünne Ringe teilen und unter den Kohl mischen. Mit Salz, Pfeffer und Essig würzen. Die Kohlstreifen mit den Händen kräftig zerdrücken, dann die Schüssel abdecken. Am besten bis zur Zubereitung einige Stunden an einem kühlen Ort ziehen lassen.

Für den Rotkohl das vegetarische Schmalz oder Öl erhitzen und das Gemüse unter Rühren rundum anschwitzen. Alle Gewürze und den Johannisbeerlikör zugeben sowie mit Apfelsaft ablöschen. Bei geschlossenem Deckel – circa 30 Minuten – sanft köcheln. Die beiden Äpfel schälen, würfeln und nach der Hälfte der Garzeit auf den Rotkohl legen. Eventuell noch einmal etwas Saft nachgießen. Ist das Gemüse gar, wird die restliche Flüssigkeit mit einem Löffelchen Kartoffelstärke abgebunden und noch einmal abgeschmeckt.

Anrichten

Die Kartoffelroulade in dicke Scheiben schneiden und auf etwas Rotkohl servieren.