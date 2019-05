Zubereitung

Hähnchen- oder Putenbrust in dickere Streifen schneiden oder würfeln. Die Soja-Sauce in eine Schüssel geben und mit ganz wenig Honig verrühren. Das Fleisch in die Marinade geben, umrühren und circa 10 Minuten ziehen lassen.

Den Rhabarber waschen und in fingerdicke Stücke teilen. Die Zwiebel schälen, längs halbieren und achteln. Beides zur Seite stellen.

Man kann Hähnchen- oder Putenbrust verwenden

Für die Sauce das Erdnussmus in einen Topf geben und mit wenig Brühe verrühren. Alles zum Kochen bringen und mit Geflügelbrühe so verlängern, bis eine cremige Sauce entsteht. Kurz köcheln lassen und zur Seite stellen. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zwiebel-, Fleisch- und Rhabarber nacheinander auf Holzspieße aufreihen. Entweder auf den Gartengrill legen oder in einer Pfanne von beiden 2–3 Minuten braten.

Anrichten

Die Spieße auf Teller legen und mit Erdnusssauce verfeinern. Dazu passt Reis oder Fladenbrot.