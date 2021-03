Zubereitung

Die Pilze mit einem Tuch abreiben, an den unteren Enden etwas einkürzen und in dünne Scheiben schneiden. Dann zur Seite stellen. Die Frühlingszwiebeln in Röllchen teilen. Dabei die weißen Stücke und die zarten grünen Oberteile getrennt voneinander in zwei Schüsseln legen. Den Knoblauch schälen und grob hacken. Die Paprikaschoten putzen und in mundgerechte Streifen schneiden. Mit einem Löffel den Ingwer abschaben und anschließend fein würfeln.

Teriyaki-Sauce verleiht dem Gericht Aroma und Glanz

In einem Wok oder einer großen Pfanne etwas Öl erhitzen und zunächst die Pilze von beiden Seiten kräftig anbraten. Im Wok wird alles, was angeschwitzt wird, auf die breiten Außenflächen geschoben. Dann noch einmal etwas Öl nachgießen und die weißen Frühlingszwiebeln auf den Pfannengrund legen.

Mit Knoblauch würzen und nach dem Anbraten zu den Pilzen geben. Die Paprikastreifen benötigen zum Braten nur kurze Zeit, damit sie ihre Struktur nicht verlieren. Alle Zutaten vermischen, salzen und mit Teriyaki-Sauce und Dunkelbier ablöschen. Die Pilzpfanne einige Minuten sanft köcheln lassen, dann mit einer Handvoll frischer Kräuter und dem Frühlingszwiebelgrün verfeinern.

Anrichten

Auf jeden Teller etwas Reis geben und Pilze, Gemüse sowie Sauce rundum anrichten. Mit Petersilien- oder Korianderblättchen garnieren.