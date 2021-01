Ullas Küchentipps

Mit einem Thermometer arbeiten

Mit einem Thermometer kann der Garpunkt von 65 Grad genau gemessen werden

In der Küche gibt es jede Menge Gerätschaften, die kaum benutzt werden. Was die meisten Menschen aber nicht besitzen, ist ein digitales Thermometer, das die Kerntemperatur von Fleisch und Fisch misst. Besonders für Personen, die am Herd nicht so geübt sind, erweist sich dieses Zubehör als äußerst hilfreich. Wie schnell ist der Fisch zu trocken oder die Entenbrust durchgebraten. Wer wenig Erfahrung hat, spart sich mit der Kerntemperaturmessung unnötigen Stress. Außerdem ist das Thermometer prima, wenn im Sommer Fleisch und Fisch gegrillt werden.

Forellen aus der Region

Auf vielen Wochenmärkten in NRW gibt es Händler, die frische Forellen aus der Region anbieten. Teichwirtschaft wird im Bergischen Land, im Sauerland und in der Eifel in einigen Familien seit Generationen betrieben. Wenn die Forellen auch nicht mit Bio-Siegel ausgestattet sind, wird hier trotzdem sehr verantwortungsbewusst gearbeitet. Forellen und Karpfen finden in NRW natürliche Haltungsbedingungen und klares Wasser vor. Diese Tiere sind Zuchtfischen aus künstlichen Becken oder Tanks immer vorzuziehen. Wer eine Einkaufsfahrt aufs Land mit einem Waldspaziergang verbinden möchte, kann dann gleich fangfrischen Fisch mitnehmen. In einer Kühltasche gelagert, ist der Transport auch im Sommer kein Problem.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz.