Zubereitung

Die Kartoffeln waschen, in einen Topf geben und knapp 10 Minuten ankochen. Zügig abschütten, abschrecken und pellen. Die einzelnen Exemplare auf einer Küchenreibe grob raffeln und mit Salz, Muskat und Pfeffer würzen. In einer kleineren Pfanne ein wenig Butterfett erhitzen und den Boden großzügig – circa in 1 cm hoch – mit Kartoffelmasse bedecken.

In eine Schüssel kaltes Wasser füllen und eine flache Lochkelle bereitlegen. Die Herdtemperatur auf mittlere bis untere Stufe stellen. Die Lochkelle in das Wasser tauchen und die Kartoffelspäne mit der Kelle festdrücken. Abermals eintauchen und auch vom Rand her den Kartoffelteig – mit Hilfe der angefeuchteten Kelle – zusammenschieben und andrücken. Rösti einige Minuten von unten vorsichtig anbraten, bis eine schöne Kruste entstanden ist. Vom Rand her noch einmal ein wenig Butter zugeben.

Damit sich das Rösti vom Pfannenboden löst, schlagen Profis die Pfanne jetzt mehrmals kurz auf die Herdplatte auf. Das Lösen gelingt daheim mit einer dünnen Palette. Einfach vorsichtig unter das Rösti gehen und schauen, ob es nirgendwo anklebt. Könner drehen den Schweizer Kartoffelfladen in der Luft und braten nun die andere Seite fertig. Im Haushalt ist es praktikabler, wenn das Rösti mit einem Deckel, ähnlich wie ein Pfannkuchen, gewendet werden. Exemplare, die schon fertig sind, im Backofen warmhalten.