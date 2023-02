Meine Küchentipps

Nicht alle Fette eignen sich zum Frittieren

Beim Frittieren und Braten kommt es auf das richtige Fett an. Die Voraussetzung ist, egal für welches Öl man sich entscheidet, dass der Rauchpunkt nicht erreicht wird. Native Öle fallen hier fast alle raus, da sie viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Bei hohen Temperaturen verwandeln sie sich in Transfettsäuren, die äußerst ungesund sind.

Raffinierte Öle und Palmfett lieber meiden

Öle, die raffiniert sind, werden durch chemische Prozesse so gereinigt und präpariert, dass sie danach keine Geschmacksstoffe und auch keine wertvollen Inhaltsstoffe enthalten. Dafür kann man sie auch bei Temperaturen von über 200 Grad problemlos einsetzen. Auch hitzestabil sind gehärte Fette – wie Palm- oder Kokosfett. Ich mag sie für Fettgebackenes nicht besonders, da sie für mich kulinarisch nur dritte Wahl sind, da sie beim Erkalten einen unangenehmen Fettfilm auf dem Gebackenen hinterlassen. Empfindlichen Personen liegt das schwer im Magen. Fette, die durch Raffination behandelt werden, enthalten viele ungesunde Transfettsäuren und Fettsäureester. Dazu kommt, dass Palm- und Kokosfett von weit herkommen und wir sie allein unter Nachhaltigkeitsaspekten, besser im Kühlregal liegen lassen.

High-Oleic – Bio-Öle

Durch besondere Züchtungen und Mischungen gibt es im Bio-Bereich sogenannte High-Oleic-Öle, die einen hohen Ölsäureanteil enthalten und nicht raffiniert, sondern nur gefiltert und desodoriert werden. Raps-, Sonnenblumen- und Olivenöle enthalten noch alle gesunden Inhaltsstoffe – nur keine Schwebeteilchen, die schnell verbrennen können. Öle mit einem natürlichen hohen Ölsäureanteil – wie Olivenöl – sind in der Regel von Natur aus hitzestabiler.

Butter und Schmalz

Die Fetttemperatur liegt zwischen 160 bis maximal 175 Grad

Unsere Großmütter haben gerne mit Schweineschmalz frittiert. Dieses tierische Fett lässt sich gut hoch erhitzen und gibt Gebratenem oder Gebackenem einen eigenen Geschmack. Von daher auch der Name Schmalzgebäck für Krapfen, Berliner und Co. Auch geklärte Butter lässt sich bis zu 220 Grad erhitzen. Butter war schon immer teuer und ist, ob der Mengen, die man zum Ausbacken benötigt, ein kostspieliges Vergnügen. Zum Braten in der Pfanne allerdings eine gute Wahl.

Das Öl mehrmals verwenden

Hier immer darauf achten, dass das Öl nicht überhitzt. Wir können schon bei Temperaturen ab 150 Grad frittieren. Das dauert dann etwas länger. Das Gebäck wird ebenso knusprig. Allerdings darf das Öl nicht unter diese Temperatur fallen, dann beginnt das Fett zu oxidieren und verdirbt.

Kleine Teigpartikel, die sich beim Ausbacken lösen, mit einer Schaumkelle herausfischen. Das Verbrannte zerstört das Fett. Nicht zu viel Teig auf einmal backen, sonst kühlt das Öl zu stark ab und der Teig saugt sich voll. Riecht das Öl noch appetitlich und ist am Ende des Backens hell und klar, wird es abgekühlt durch ein feines Sieb, Tuch oder Filter in ein Glas gegossen. Luftdicht verschlossen hält sich das Öl einige Wochen und kann für weiteres Frittieren eingesetzt werden. Zu beachten ist, wenn wir Fisch oder Krustentiere ausbacken, dass der Fischgeschmack auch ins Fett übergeht. In dem Fall muss man bei Fisch bleiben oder neues Öl verwenden.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz