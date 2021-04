Zubereitung

Zunächst die Kartoffeln schälen, halbieren und in gesalzenem Wasser circa 25 Minuten garen. Währenddessen die Erbsen pulen und zur Seite stellen.

Nun den Spargel vorbereiten. Je nach Sorte, die trockenen Enden unten großzügig abschneiden. Kommt das Gemüse frisch vom Feld und sehen alle Exemplare durchgängig schön grün aus, muss nicht großartig geschält werden. Ansonsten die Schale bis zur Hälfte entfernen und das Gemüse in 2 cm große Stücke teilen.

Bergkäse verleiht der Frittata ein kräftiges Aroma

Eier und Sahne in eine große Schüssel füllen und gut verquirlen. Den Käse in grobe Späne reiben und unter die Masse rühren. Das Gemisch mit Salz und Pfeffer würzen. Wer mag, könnte an dieser Stelle auch noch mit fein geschnittenem Bärlauch verfeinern. Zuletzt die Spargelstücke zugeben.

Die Kartoffeln durch eine Presse drücken, mit Muskat würzen und mit Butter vermischen. In einen Spritzbeutel füllen und kurz zur Seite stellen.

In einer ofenfesten Pfanne etwas geklärte Butter erhitzen und die Ei-Spargel-Masse einfüllen. Die Frittata von unten – bei moderater Temperatur – kurz anbraten. Kartoffelrosetten am Rand rundum aufspritzen und die Pfanne für circa 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen geben.

Während die Frittata im Ofen gart, werden die Erbsen pochiert. Dafür das Gemüse in einen passenden Topf geben und mit Butter und ganz wenig Wasser erhitzen. Mit Salz und einer Prise Zucker vollenden. Wer keine Lust auf langwieriges Erbsenpulen hat, kann dünne Karottenscheiben im eigenen Sud garen und später das Ofengericht damit verfeinern.

Anrichten

Die Frittata in der Pfanne auf den Tisch stellen und in Portionen teilen. Entweder mit frischen Erbsen oder Karotten garnieren und Brokkoliblüten anlegen.