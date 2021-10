Zubereitung

Für den Tortenboden die Butter schmelzen. Währenddessen die Plätzchen mit einem Mixer oder in einem Küchentuch fein zerbröseln. Eine Springform mit Backpapier auskleiden. Die Butter und die Kekskrümel sorgfältig vermischen und am Boden der Backform fest andrücken. Den Boden für – ca. eine Stunde – in den Kühlschrank stellen.

Die Sahne schlagen und die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Frischkäse in eine passende Schüssel füllen. Die Schale der beiden Zitronen in dünnen Streifen zum Frischkäse reiben.

Ein Handtuch ersetzt den Gefrierbeutel

Zitronensaft auspressen und in einen Topf füllen. Die Gelatine ausdrücken und in den Zitronensaft geben. Beides vorsichtig erwärmen und dabei ständig rühren. Hat sich die Gelatine aufgelöst, den Topf zur Seite stellen. Damit die Masse herunterkühlt, nach und nach den Joghurt einrühren.

Mit einem Handmixer Frischkäsemasse und Joghurt-Zitronen-Gelatine-Mix mischen. Mit Haushaltszucker und Vanillezucker würzen und zuletzt die geschlagene Sahne unterheben. Die Frischkäsecreme auf den Keksboden gießen und die Torte für drei bis vier Stunden kühlen, bis sie schnittfest ist.

Anrichten

Und nun kommt der schönste Arbeitsschritt: Die Torte wird dekoriert. Die Oberfläche können sie so belassen oder mit etwas Tortenguss aus Fruchtsaft überziehen. Da bietet sich der Saft von Orangen an, der beim Filetieren anfällt, wenn mit Orange verziert wird. Ist der Guss fest, die Orangenfilets mit Blütenblättern und Kräutern - wie Minze oder Salbei auf der Oberfläche arrangieren.