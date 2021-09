Meine Küchentipps

Kräuterfrischkäse als schnelle Alternative

Statt der getrockneten Tomaten können Sie auch eine Handvoll Blattpetersilie mit Olivenöl und Knoblauch pürieren. Die grüne Kräutercreme unter Joghurt und Frischkäse mischen und mit etwas abgeriebener Zitronenschale, Salz und Pfeffer würzen. In passende Gläser füllen, mit Deckel verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.

Herzhaftes Kaffeekränzchen

In türkischen Bäckereien oder Lebensmittelläden kann man frische Simit kaufen. Das sind Hefekringel mit Sesam, die in der Türkei gern zum Tee gereicht werden. Im Aussehen erinnern Simit im ersten Moment an Laugengebäck. Allerdings schmeckt ein Simit leicht süßlich, weil die dunkle Farbe auf der Gebäckschicht durch Traubensirup und nicht durch Lauge entsteht. Der Traubensirup, in den der Kringel vor den Backen getaucht wird, sorgt dafür, dass die Sesamkörnchen gut anhaften.

Frischkäse lässt sich auch mit Blattpetersilie und Minze verfeinern

Ich schneide das Gebäck quer in zwei Hälften. Nach Gusto trage ich mit einem Spritzbeutel Tomaten- oder Kräuterfrischkäsecreme auf die Schnittflächen auf. Zum Verzieren eignen sich kleine eingelegte Paprikaschoten, Kirschtomaten, Oliven, frische Kräuter und Nüsse.

Diese herzhaften Creme-Kränzchen sind ein echter Hingucker und für Menschen, die keinen Kuchen mögen, eine gute Alternative zur süßen Sahneschnitte.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!