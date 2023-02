Zubereitung

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. In einem passenden Bräter etwas Öl erhitzen und die Zwiebeln golden anbraten. Dann die Butter zugeben und umrühren. Alles mit Mehl bestäuben und mit Wasser und Wein ablöschen. Salzen und pfeffern. Das Kräutersträußchen zusammenbinden und in die Suppe hängen. Einen Deckel auflegen und die Suppe für circa 30 Minuten bei 180 Grad im Backofen garen oder auf der Herdplatte köcheln lassen.

Das Baguette in Scheiben teilen und im Backofen von beiden Seiten rösten. Währenddessen den Käse in grobe Späne reiben.

Aufgegossen wird mit Wasser und Wein

Wenn die Zwiebelsuppe fertig ist, das Kräutersträußchen entfernen und noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe zu zwei Drittel hoch in vier feuerfeste Suppenschalen füllen. Mit Baguettescheiben bedecken und großzügig mit Käse bestreuen. Die Schalen in den Backofen stellen und unter der Oberhitze der Grillfunktion hellbraun überbacken.

Anrichten

Auf vier Unterteller je eine Papierserviette auflegen, damit die heiße Suppe beim Tragen nicht auf dem Teller hin und her rutscht. Wer mag, kann noch mit gehackter Petersilie garnieren.