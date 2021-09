Meine Küchentipps

Mürbeteig ist ein 1-2-3 Teig

Es gibt eine einfache Regel, wie Sie die Mengen für Mürbeteig berechnen können: Ein Teil Zucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. Hier im Rezept sind das 100 g Zucker, 200 g Butter und 300 g Mehl. Butter und Mehl richten sich im Verhältnis 1-2-3 nach der Zuckermenge. Ob man nur Eigelbe oder gar kein Ei zufügt, da variieren die Rezepte. Eier sorgen auf alle Fälle für Aroma und eine schöne Farbe. Sollten Sie sich pflanzenbasiert ernähren, wird die Butter durch Margarine ersetzt und das Ei kann durch ein wenig Wasser ausgetauscht werden.

Klassisch: Mürbeteig mit kalter Butter herstellen

Es gibt zwei Verfahren, wie Sie Mürbeteig zubereiten können. Klassisch wird er kalt verarbeitet. Dafür die Butter in Würfel schneiden und dann mit allen anderen Zutaten zügig mit den Händen oder der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. Man benötigt Erfahrung, da die Butterwürfel sich schwerer gleichmäßig im Teig verteilen und so oft zu lange geknetet wird. Langes Kneten führt jedoch dazu, dass sich der Kleber im Mehl freisetzt und der Teig zäh wird. Wenn er perfekt hergestellt wurde, hat diese Machart den Vorteil, dass der Teig nicht im Kühlschrank ruhen muss. Waren alle Zutaten eiskalt, lässt er sich sofort ausrollen und abbacken. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Mürbeteig in den Kühlschrank muss, damit der Teig entspannen kann. Mürbeteig kommt vor allem in den Kühlschrank, damit er beim Ausrollen später nicht klebt. Ansonsten würde bei dem Vorgang viel zu viel Mehl benötigt werden und das Ergebnis wäre ein staubtrockenes Gebäck.

Einfacher: Mürbeteig mit zimmerwarmer Butter herstellen

Ich nutze gern zimmerwarme Butter und bereite den Teig in mehreren Schritten zu. Zunächst werden Butter und feiner Haushaltszucker mit dem Rührgerät in einer passenden Schüssel verarbeitet. Die Masse nicht aufschlagen – nur gut verrühren und zuletzt das kühlschrankkalte Ei zugeben. So gelangt keine unnötige Luft in das Gemisch. Jetzt Mehl, Salz und nach Bedarf etwas eiskaltes Wasser einarbeiten. Hier nutze ich die Hände und knete alles zügig zusammen. Den Teig auf ein großes Stück Klarsichtfolie legen, dann die Seiten einschlagen und den Mürbeteig zu einem quadratischen Päckchen formen. Im Kühlschrank circa 60 Minuten ruhen lassen. Später lässt sich der Teig problemlos auf einer bemehlten Fläche und weiterem Mehl an Rollholz und Oberfläche weiterverarbeiten. Beim Ausrollen unbedingt auch in die Gegenrichtung walzen – ansonsten ziehen sich Teige im Ofen einseitig zusammen.

Hier dürfen Sie Äpfel mit Birnen vergleichen

Die Äpfel einfach durch Birnen austauschen

Die gleiche Tarte, die gleiche Machart – nur, dass statt Äpfel als Belag, Birnenspalten zum Einsatz kommen. Die Birnen dürfen allerdings nicht butterweich sein. Gut eignet sich die englische Sorte "Conference", da sie in der Struktur nach dem Garen etwas fester bleibt.

Statt mit Rum oder Calvados wird die Fruchtschicht der Tarte mit Birnengeist getränkt. Zimt oder Vanille als Gewürz werden durch etwas Kardamom- und ganz wenig Nelkenpulver ersetzt. Die Zitrone bleibt, weil sie das Braunwerden der Früchte verhindert und Saft und Schale einem Obstkuchen mehr Aroma verleihen. Einfach einmal ausprobieren, ein Vergleich lohnt sich!

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!