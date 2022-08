Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in gesalzenem Wasser circa 20 Minuten garen. Währenddessen den Salat putzen, waschen und abtropfen lassen.

Freilandsalat mit Orangen- oder Zitronensahne ist perfekt für den Sommer

Für die Sauce die Sahne mit dem Saft einer halben Zitrone aufrühren. Etwas Orangenschale zur Sahne reiben, anschließend den Saft auspressen und auch in die Sauce geben. Gewürzt wird mit Schnittlauchröllchen, Zucker und Salz. Die Sauce bis zum Anrichten zur Seite stellen.

Die Forellen von innen und außen abwaschen, dann trocken tupfen.

Die Forelle mit Butter, Zitrone und Petersilie verfeinern

Entsprechende Schalen zum Panieren vorbereiten. Dafür in einer Schale Mandelblättchen und Semmelmehl mischen und mit der Hand etwas zerdrücken. So haften die Mandeln besser an der Panade an. Die Eier in einem Suppenteller verquirlen.

Den Fisch von außen und innen salzen. Im Fischbauch einige Petersilienstängel platzieren. Jedes Exemplar dünn mit Mehl bestäuben, in der Eimasse und danach in der Mandel-Brösel-Panade wenden.

In einer entsprechend großen Pfanne Butterfett moderat erhitzen und die Temperatur so einstellen, dass die Forellen braten, aber die Mandelkruste nicht anbrennt. Nach 2-3 Minuten die Forellen umdrehen und auf der anderen Seite vollenden. Die zweite Zitrone auspressen und die Petersilie fein hacken. Unmittelbar bevor der Fisch fertig ist, kommt die frische Butter in die Pfanne. Sie wird ganz kurz erhitzt und mit Petersilie und Zitrone verfeinert. Mit einem Löffel mehrmals die aufgeschäumte Butter über den Fischen verteilen. Bei geringer Temperatur noch ein paar Minuten ziehen lassen. Es ist auch möglich, die Forellen kurz anzubraten und im Backofen bei 160 Grad circa 10 Minuten zu garen. Hier auch vor dem Anrichten die Mandelkruste mit heißer, frischer Butter, Zitronensaft und Petersilie überziehen.

Anrichten

Die Kartoffeln abschütten und in eine Schüssel füllen, den Salat in die Sauce legen und locker mischen.

Die Forellen auf Portionsteller verteilen. Für ungeübte Fischesser oder zum Beispiel kleinere Kinder die beiden Fischfilets vor dem Servieren vom Rücken her von der Gräte lösen. Die Zitronen-Petersilien-Butter umfüllen und in einer Sauciere auf den Tisch stellen. Die harmoniert bestens mit den Salzkartoffeln.