Fondue-Brot

Von Ulla Scholz

Käsefondue kennen alle – aber was ist eigentlich ein Fondue-Brot? Es besteht aus 1050er Weizenmehl, Hefe, Salz und Wasser. Der Teig wird auf ein Backblech aufgetragen und vor dem Backen so eingeschnitten, dass man später am Tisch ganz unkompliziert kleine, knusprige Brotwürfel abbrechen kann.