Zubereitung

Das Butterfett in einen Topf geben und leicht erwärmen. Die Pelle der Blutwurst rundherum abziehen. Dann die Flönz in bonbongroße Stücke schneiden.

Strudelteig immer gut verpacken, da er schnell bricht

Den Filo-Teig in circa 10x10 cm große Quadrate teilen. Teigblatt für Teigblatt mit flüssiger Butter bestreichen. In die Mitte etwas Senf geben und ein Stückchen Blutwurst legen. Den Teig so einrollen, dass die Gebäckstücke wie ein Bonbon aussehen.

Die Flönz-Kamelle im vorgeheizten Backofen circa 15 Minuten bei 180 Grad goldgelb bräunen.

Gelierzucker bindet die Flüssigkeit gut

Für den Apfel-Dipp das Obst schälen, in kleine Würfel schneiden und in einen Topf füllen. Mit Zitronensaft beträufeln und mit Zimt und Lorbeerblatt würzen. Den Apfelsaft angießen und den Gelierzucker unterrühren. Die Apfelwürfel circa 10 Minuten aufkochen und vollständig abkühlen lassen. Der Gelierzucker sorgt dafür, dass der Dipp nicht so flüssig wird. Wer mag, kann zusätzlich mit etwas Ingwer verfeinern.

Anrichten

Das Gebäck auf eine Platte oder Portionsteller legen und mit Apfel-Dipp servieren.