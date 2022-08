Meine Küchentipps

Kleine Nahrungsmittelkunde

Haferflocken

Haferflocken gelten als heimisches Superfood. Jahrhundertelang war Hafer das Hauptnahrungsmittel in den kühleren Regionen Europas. Das Getreide enthält zahlreiche wertvolle Fette, Eiweiß, Ballast- und Mineralstoffe sowie Vitamine. Um den Darm auf Trab zu bringen, kann auch Haferschrot ab und zu eine gute Wahl sein.

Leinsamen

Leinsaat ist als Superfood aus der Region anzusehen. Die kleinen Körner, die man besser täglich frisch mörsert, da sie gelagert und gemahlen schnell ranzig werden, enthalten Öl mit der mehrfach ungesättigten Alpha-Linolensäure.

Mandeln

Lange als zu kalorienreich verrufen, werden Nüsse und Saaten heutzutage von Ernährungsexperten Rheumapatienten empfohlen, die tierische Produkte meiden sollten. Wer auf veganes oder vegetarisches Essen setzt, ist mit Nüssen gut beraten. Die sollten allerdings – wie Mandeln – möglichst nicht geschält sein. Nussallergiker müssen aufpassen, manche vertragen jedoch Mandeln.

Apfel

One apple a day keeps the doctor away – der Rat ist nicht nur in England bekannt. Der Apfel und besonders die heimischen alten Sorten versorgen uns mit Vitaminen, sekundären Pflanzen- und Ballaststoffen. Der Apfel ist lagerfähig und auch im Winter verfügbar. Ähnlich wie bei Mandeln verfahren und Äpfel gewaschen, aber ungeschält verzehren: In der Schale stecken wertvolle Nährstoffe.

Zitrone, Pampelmuse

Hier geht es zum einen im Winter um Vitamin C und zum anderen um Bitterstoffe, von denen wir viel zu wenig aufnehmen. Aus den meisten Gemüsen wurde das Bittere weggezüchtet. Bitterstoffe helfen jedoch, den Appetit zu hemmen und die Arbeit von Leber und Galle zu unterstützen.

Honig

Honig enthält Enzyme, die sich wohltuend auf unsere oberen Atemwege auswirken. In einem heißen Tee werden diese Inhaltstoffe deaktiviert, da sie keine Hitze vertragen. Honig besser ins Müsli geben, so ist auch gleich für etwas Süße gesorgt. Beim Honigkauf gibt es große Unterschiede. Billigware kommt aus Fabrikationsanlagen aus China und wird oft mit Zucker gestreckt. So ein Honig hat mit echtem deutschen Imkerhonig rein gar nichts zu tun.

Weizenkeimöl

Das Öl sollte nativ und nicht raffiniert sein. Nach Anbruch luftdicht, kühl und dunkel aufbewahren. Es liefert das Zellschutz-Vitamin E, das unser Körper nicht selbst bilden kann. Nüsse, Butter, Sonnenblumenöl oder Eier enthalten auch Vitamin E.

Joghurt, Kefir oder Skyr

Sauermilchprodukte liefern hochwertiges Eiweiß, das wir für den Aufbau der Muskeln benötigen. Diese fermentierten Lebensmittel enthalten Bakterienkulturen, die sich wohltuend auf Darm und Immunsystem auswirken. Am besten zu Bio-Naturjoghurt greifen und vergleichen, welche Produkte viel Eiweiß enthalten. Veganer greifen auf Kokos- oder Sojajoghurt zurück.

Bitterschokolade, Ingwer und Gewürze

Auch dunkler Kakao oder Bitterschokolade wirken sich in geringen Mengen wohltuend auf Stimmung und Gesundheit aus. Sehr dunkle Schokolade ist eine Zumutung für die Geschmacksnerven. Besser zerkleinern und als Brösel im Müsli verteilen.

Zimt, Kardamom, Ingwer, Muskat, Melisse – der Gesundheitswert von Gewürzen und Kräutern ist unbestritten. So ein bisschen natürliches Aroma verfeinert jedes Müsli und sorgt für tägliche Abwechslung, wenn variiert wird.

Herzhafte Gemüse-Bowl mit Salat zum Abendessen

Buntes Grillgemüse aus dem Backofen ist schnell gemacht

Gemüse ist gesund, aber wie kommt Gesundes täglich auf den Teller? Oft scheitern wir am stressigen Alltag: Lange Arbeitszeiten, Heißhunger, keine Lust zu kochen. Schon wird eine Fertiglasagne aus dem Tiefkühlschrank aufgebacken, der Pizzadienst bestellt oder die nächste Wurstbude aufgesucht.

Mit einem einfachen Trick lässt sich abhelfen: Vielfältiges Gemüse der Saison im Backofen mit Knoblauch und Olivenöl schmoren. Später mit Salat, Hülsenfrüchten (auch Glas oder Konserve möglich), Käse oder Fisch variieren. Das macht sich fast von allein und schmeckt am nächsten Tag auch kalt. Wer sich den Bauch mit einer großen Portion Gemüse füllt, hat dem Körper viele gesunde Nährstoffe zugeführt und später seltener Hunger auf Süßkram und Chips.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz