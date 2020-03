Ullas Küchentipps

Aus bitterem Wildfenchel wurden zwei Unterarten gezüchtet

1. Gewürzfenchel bildet eine Dolde, aus dessen Samen man in der Heilkunde Öl und Tee herstellt. In der Küche kommt er – mit seinem leicht anisartigen Aroma – als Gewürz zum Einsatz. Schon im Mittelalter hat man in der Klosterheilkunde Fenchel eine Heilkraft bei Atemwegserkrankungen und Verdauungsbeschwerden zugesprochen.

Auch heute noch ist Fencheltee bei Erkältung und Magenschmerzen ein beliebtes Hausmittel.

2. Gemüsefenchel wächst zu einer Knolle, die sich durch ein mildes Aroma auszeichnet. In Italien, besonders in der Toskana, hat Fenchel eine lange Küchentradition. Ja, Fenchel polarisiert – manche mögen ihn einfach nicht. Denen sei gesagt, es gibt unzählige italienische Rezepte, die wirklich köstlich schmecken. Das Gemüse wird oft zu Fisch gereicht, pochiert und mit Parmesan überbacken oder mit Tomaten kombiniert und als pürierte Suppe serviert.

Gesund durch den Winter

Ein Fenchelsalat schlägt zurzeit jeden grünen Treibhaussalat, da er viele wertvolle Inhaltstoffe enthält. Das Gericht ist auch als gesunde Unterwegsverpflegung geeignet, wenn Sie den Salat in ein entsprechendes Behältnis füllen.