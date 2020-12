Meine Küchentipps

Wer mag, könnte das Originalrezept auch mit einigen gerösteten Walnüssen oder mit Croutons verfeinern, meint Franz Bliersbach. Die Kombination Feldsalat und Sellerie finde ich deshalb so schön, weil sie so sehr saisonal ist. Die Salatsoße sollte mit einem ordentlichen Schuss Essig abgeschmeckt werden. In Verbindung mit der leicht süßen Kondensmilch und den Zwiebelwürfelchen ergibt sich ein Aroma, das ich auch von Salaten kenne, die meine Mutter zubereitet hat.

Kartoffelsalat mit Würstchen ist ein beliebtes Gericht für Heiligabend

Apropos Mutter – bei uns daheim gab es an Heiligabend immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Etwas Einfaches – wohl dem geschuldet, dass neben Hausmusik, Bescherung und Christmette am 24. Dezember keine Zeit für ein aufwendiges Essen blieb.