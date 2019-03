Ullas Küchentipps

Fastenbrühen sind beliebt, weil sie den Körper mit Mineralstoffen und Vitaminen versorgen sowie das Hungergefühl eindämmen. Dafür die heiße Suppe einmal am Tag mit einem Löffel langsam genießen.

Auch, wenn man nicht fastet, ist eine selbst gekochte Brühe immer dem Fertig-Brühwürfel vorzuziehen. Brühwürfel enthalten Hefeextrakt, der wie ein Geschmacksverstärker wirkt. Besser sind frische Gemüse, deren Aroma durch getrocknete Pilze und getrocknete Tomaten verstärkt wird.

Den gekochten Sellerie kann man in einer Ei-Parmesan-Hülle braten

Liebstöckel ist ein wunderbar rundes Suppengewürz, das im Volksmund auch als Maggikraut bezeichnet wird. Die geröstete Zwiebel verleiht der Brühe eine intensive Farbe und einige pikante Röstnoten. Peperoni sorgt für etwas Schärfe, die das Hungergefühl unterdrückt. Den gleichen Effekt kann ein Stück Ingwerwurzel bewirken.

Die Brühe kann man in kleineren Einheiten in Flaschen abfüllen und kalt stellen oder einfrieren, so immer die benötigte Menge entnommen werden kann.

Wenn nicht alle Familienmitglieder fasten, den gekochten Sellerie aus der Brühe in dünne Scheiben teilen und in einer Ei-Parmesanhülle in Öl ausbraten. Diese Gemüseschnitzel schmecken ohne alles oder passen zu Reis und Tomatensauce.