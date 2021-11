Zubereitung

Die Innereien, die in einem kleinen Plastikbeutel in der Ente stecken, herausholen und in eine Schüssel umfüllen. Die Ente auf restliche Federkielstücke absuchen und mit einer Pinzette oder einer Zange entfernen. Mit einem stabilen Messer die Spitzen der Flügel am ersten Gelenk abschneiden und zur Seite legen. Den Bürzel entfernen und wegwerfen – er kann tranig schmecken. Das Geflügel ist jetzt bereit, um weiterverarbeitet zu werden.

Für den Saucenansatz den Entenhals, den Magen und die Flügel scharf anbraten. Zwiebel und Knoblauch schälen, in grobe Würfel teilen, zum Fleisch geben und ebenfalls anrösten. Mit Tomatenmark vermischen, noch einmal alles zusammen etwas erhitzen lassen und anschließend zügig mit Geflügelbrühe oder Wasser sowie Rotwein ablöschen. Mit Salz und Lorbeerblatt würzen und circa eine Stunde bei kleiner Hitze köcheln lassen.

Geflügel aus der Region immer frisch und am besten vom Bio-Hof kaufen

Für die Füllung die ungeschälten Zwiebeln und die Orangen in Achtel teilen. Beides in eine Schüssel füllen und mit Thymianzweigen und Majoran-Blättern würzen. Die beiden Sternanis, ein wenig Chili oder Pfeffer und die Zimtstange zugeben. Die Zutaten gut vermischen und ⅔ der Menge in den Entenbauch stecken. Den Vogel mit Küchengarn so zubinden, dass Orangen-und Zwiebelstücke nicht herausfallen können.

In einen passenden Bräter Rotwein und Wasser gießen und mit der restlichen Füllung vermischen. Die Ente mit der Brustseite nach oben in den Bratentopf legen und für circa 45 Minuten bei 160 Grad (Ober/Unterhitze) garen. Nun die Temperatur auf 180 Grad erhöhen und circa 20 Minuten fortfahren. Sollte sich zu wenig Flüssigkeit im Bräter befinden, etwas Wasser oder Wein zugießen und gegen Ende der Bratzeit die Geflügelbrust mehrmals mit dem Sud begießen.

Die Ente aus dem Ofen nehmen und aus dem Topf auf ein großes Küchenbrett heben. Den Braten etwas abkühlen lassen und mit einem großen stabilen Messer einmal halbieren. Die beiden Hälften in Brust und Keulenstücke teilen. Wenn hier Knochen aus der Brust und Reststückchen anfallen, kommen sie auch mit in den Saucentopf. Ausgelöstes Brustfleisch und Keulen auf ein Blech legen und kurz zur Seite stellen.

Die Füllung und den restlichen Bratensud geben Sie zum Saucenansatz. Jetzt wird alles zusammen noch einmal gut aufgekocht und durch ein Sieb gegossen. Den Fond kurz stehen lassen und anschließend entfetten. Wieder aufkochen, abschmecken und möglicherweise mit sehr wenig Kartoffelstärke binden.

Keulen und Bruststücke einige Minuten in den heißen Backofen (180 Grad) geben. Heiß ist wichtig, da so die Haut schön knusprig gerät.

Anrichten

Die Entenstücke auf Tellern verteilen und mit den passenden Beilagen anrichten. Die Sauce seitlich angießen oder in eine Sauciere füllen und separat auf den Tisch stellen.