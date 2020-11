Zubereitung

Die Mandeln und die Haselnüsse so mahlen, dass sie fein, aber noch krümelig aussehen. Orangeat und Zitronat hacken oder in einem Mixer zerkleinern. Das Hirschhornsalz mit dem Rum verrühren. Marzipanmasse in Stücke schneiden, in ein hohes Gefäß füllen und ein Eiweiß und das aufgelöste Hirschhornsalz zugeben. Alles zu einer glatten Paste mixen.

Das restliche Eiweiß mit Puderzucker zu festem Eischnee aufschlagen. Das Mehl sieben und unter das geschlagene Eiweiß heben. Nüsse, Mandeln, Orangeat, Zitronat, Lebkuchengewürz und die Marzipanmasse unterheben. Den Teig mit einem Teller abdecken und 2–3 Tage im Kühlschrank ruhen lassen.

Entweder runde Oblaten wählen oder rechteckige Exemplare auf die gewünschte Größe in Stücke schneiden. Mit einem Eisportionierer oder Löffel auf jede Oblate die gleiche Menge Teig auftragen. Eine Palette oder ein Messer immer wieder in Wasser tauchen und die Teigränder glatt streichen. Nach Gusto mit Mandeln verzieren und das Gebäck bei Zimmertemperatur noch einmal circa eine Stunde ruhen lassen.

Elisenlebkuchen schmecken ohne Glasur, aber auch mit Zuckerguss oder Kuvertüre

Die Lebkuchen im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad circa 30 Minuten backen und anschließend auf ein Gitter legen und abkühlen lassen. Je nach Geschmack pur genießen, mit Zuckerguss versehen oder mit Schokoglasur überziehen. Die Lebkuchen in Dosen füllen und gut verschließen. So bleibt das Gebäck einige Wochen haltbar.