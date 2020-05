Mein Küchentipp

Für das Sorbet gezuckerte Aprikosen verwenden. Die Zuckerlösung, in der die Früchte eingemacht wurden, sorgt dafür, dass die Eismasse cremig wird. Wenn hausgemachtes Eis länger im Gefrierschrank verweilt, wird es hart. Unsere Tiefkühltruhen sind auf Langzeitlagerung ausgelegt und kühlen auf Temperaturen von bis zu -30 Grad herunter. Die Serviertemperatur von Speiseeis aus der Eisdiele liegt jedoch – je nach Eissorte – zwischen -14 bis -18 Grad.

Gefrorene Beeren mit Zuckerlösung oder Honig pürieren oder mit Joghurt mischen

So sollte man hausgemachtes Eis immer vortemperieren, damit es nach längerer Lagerzeit wieder cremig wird. Bei einem Sorbet kann auch etwas Sekt oder Mineralwasser helfen. Einfach auf die Oberfläche gießen und zeitgleich Kugeln abziehen. Am besten gelingt Eis, wenn Sie während des Einfrierens öfter einmal gut umrühren. So bilden sich weniger Kristalle.

Wenn Sie eine leistungsstarke Küchenmaschine besitzen, könnten Sie auch gefrorene Beeren mit einer Zuckerlösung oder mit Joghurt zu einem Sorbet oder zu Frozen-Joghurt verquirlen. Das ist die schnellste Art – ganz unkompliziert – daheim Eis herzustellen. Allerdings fallen diese Sorten immer etwas flüssiger aus und die Masse lässt sich nicht so schön in Kugeln formen.

Viel Freude beim Eismachen wünscht Ulla Scholz!