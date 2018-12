Zubereitung

Die Tomaten an der dünnen Haut, die beide Teile zusammenhält, in zwei Stücke reißen und gut waschen. In einem passenden Topf Wasser erhitzen und ein Schnapsglas Essig zugeben. Die Tomatenstücke einfüllen und alles circa 15 Minuten ziehen lassen.

Vor dem Einlegen muss man die Tomaten in Essigwasser legen

Die eingeweichten Tomaten in einem Sieb abgießen und auf einem sauberen Küchenhandtuch ausbreiten. Mit Küchenpapier so abtupfen, dass überschüssiges Wasser gänzlich aufgenommen wird.

Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden, dann die Kräuter in Stücke zupfen. Die Tomaten zusammen mit Knoblauch, Kräutern, Lorbeerblättern und Wacholderbeeren in ein passendes Glas schichten. Mit Olivenöl bedecken und einige Stunden bei Raumtemperatur ziehen lassen.

Anrichten

Tomaten in Olivenöl auf den Tisch stellen oder die Scheiben aus dem Öl entnehmen und in einer kleinen Schale anrichten.